Joko kuppi on nurin, suomalainen?

Vielä muutamia vuosia sitten kuviteltiin, ettei valtiolla tai kunnilla voisi sen huonommin mennä, mutta toisin kävi: nyt korona riepottelee niin kansan-, kunta- kuin maailmantaloutta, eikä valoa ole vielä näkyvissä. Emme tiedä kuinka moni ala tai ammatti katoaa kokonaan, ja milloin vaikkapa lentokoneet lentävät taas normaalisti maailmalle. Vai lentävätkö ehkä koskaan?

Kuinka pysyvästi maailma on pandemian myötä muuttunut? Sitä on vaikea arvailla, mutta täysin ennalleen asiat tuskin palaavat milloinkaan. Koronan jos minkä luulisi antavan aihetta pohtia, mitkä asiat ovat niitä kaikkein tärkeimpiä. Globalismi, avoimet rajat ja maailmanparannus eivät sellaisia ole. Nyt kun on ymmärretty esimerkiksi suomalaisen ruoan ja työpaikkojen tärkeys, olisi keskityttävä tekemään päätöksiä, joilla turvaamme suomalaisten tulevaisuuden.