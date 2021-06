Tiistai-iltapäivän myrskyrintama aiheutti noin 30 tehtävää eri puolilla Jokilaaksojen aluetta, Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedotti ennen kello 17.

Tiistainen myrsky saapui alueelle noin kello 14 iltapäivällä. Suurin osa tehtävistä oli myrskytuhojen ja kaatuneiden puiden raivausta.

Tiedotteen mukaan pahimmat tilanteet olivat kattojen irti repeytymiset sekä rakennusten päälle kaatuneet puut. Esimerkiksi Oulaisissa tuuli repi navetan katon irti. Pelastuslaitoksella ei ole varmaa tietoa, olivatko eläimet onnettomuuden sattuessa sisällä, mutta eläinvahinkoja ei ole merkitty sattuneeksi.

Lisäksi Haapavedellä tuhoutui 60 neliömetrin kokoinen rakennus tulipalossa.

Muut tehtävät ovat yhden tai useamman puun kaatumisia teille ja sähkölinjoille. Kaatuneiden puiden raivaus jatkuu edelleen.

Vakavia henkilövahinkoja ei pelastuslaitoksen tietojen mukaan ole sattunut. Aineellisia vahinkoja on syntynyt eri puolelle Jokilaaksoja.

Tiedotteessa kerrotaan, että myrskyn aikana hätäkeskus ja pelastuslaitos joutuvat välittämään ja suorittamaan lyhyessä ajassa kymmeniä jopa satoja tehtäviä. Tämän vuoksi pelastuslaitos voi perustaa hätäkeskuksen rinnalle oman johtokeskuksen, joka jakaa tehtäviä alueelle. Näin toimittiin myös tänään.

Pelastuslaitoksen oma keskus arvioi alueen tehtävien kiireellisyyden. Kaikissa kohteissa käydään, mutta kaikkiin ei ehditä välittömästi. Esimerkiksi kaatuneesta puusta, joka ei välittömästi uhkaa ihmisiä tai omaisuutta voi ilmoittaa myös myrskyn jälkeen.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että tuhoja voi syntyä lisää illan mittaan, sillä ukkosrintama viipyy alueella edelleen.

Noin puoli kuuden aikaan illalla tieliikennekeskus ilmoitti, että Siikalatvan kohdalla tie 88 on poikki. Piippolasta Pulkkilan suuntaan kulkevalle tieosuudelle on kaatunut useita valopylväitä. Paikalla on liikenteenohjaus.

Uutinen päivitetty klo 18.05. Lisätty tieto tien 88 liikennehäiriöstä.