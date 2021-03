Palosuojelurahasto on myöntänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 185 766 euron suuruisen avustuksen sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittämishankkeeseen. Jokilaaksojen pelastuslaitos haki avustusta joulukuussa 2020.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 230 000 euroa, josta pelastuslaitoksen omarahoituksen osuus on noin 44 000 euroa. Hanketta on jo valmisteltu etukäteen ennen avustuspäätöksen saamista ja se on määrä saada käyntiin täysipainoisesti huhtikuussa. Hanke kestää tammikuuhun 2023 saakka.

Hankkeen tavoitteena on luoda keskipitkän, yli viiden vuoden, aikavälin kehittämisohjelma, jonka avulla pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien yhteistyössä suorittamilla konkreettisilla toimenpiteillä pidetään yllä sekä kehitetään sopimuspalokuntien suorituskykyä. Hankkeessa keskitytään erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomelle tyypillisiin toimintaympäristöihin.

Paikalliset ja alueelliset, mahdollisimman konkreettiset keinot, jotka ottavat huomioon kunkin palokunnan olosuhteet, ovat keskeisessä osassa kehittämisohjelmaa.