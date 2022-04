Ennen Jari Kurrin (oik.) aikaa Harry Harkimo oli Jokerien nokkamies. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Penttinen

Venäläisvetoisesta jääkiekkosarja KHL:stä irtautunut Helsingin Jokerit kertoo verkkosivuillaan, että se tavoittelee paluuta kotimaiseen pääsarjaan. Seura pelasi KHL:ssä kahdeksalla kaudella.

Liigaan palaaminen ei ole tavoitteena vielä ensi kaudeksi vaan vasta kaudeksi 2023–2024. Ensi kaudella helsinkiläisseuralla ei ole edustusjoukkuetta missään sarjassa, mutta juniorijoukkueet jatkavat toimintaansa normaalisti.

Jokerit jätti kuluvan kauden kesken Venäjän hyökäyttyä Ukainaan. Myöhemmin seura kertoi irtautuvansa KHL:stä. Pääomistaja Jari Kurrin on kerrottu hankkineen seuran omistukseensa kokonaan. Aiemmin osaomistajana oli Norilsk Nickel Harjavalta, joka on venäläistaustainen.

– Jokereissa on KHL-aikana tehty systemaattisesti töitä suomalaisen jääkiekkoilun kehittämiseksi. Tavoitteemme on ollut rakentaa mahdollisimman hyvät olosuhteet pelaajille ja valmentajille. Samaan aikaan on rehellistä todeta, että jääkiekon ulkopuolisiin asioihin liittyvät kysymykset ovat vaikuttaneet seuran maineeseen. Teemme kaikkemme, jotta ihmisten luottamus Jokereiden toimintaan saadaan palautettua, Kurri kertoo seuran tiedotteessa.

Kurrin omistamalla Jokerit Hockey Club Oy:llä on toiminnalleen helsinkiläisseuran logon ja nimen oikeudet omistavan junioriorganisaatio Helsingin Jokerit ry:n tuki.

– Seisomme täysin hänen (Kurrin) ja Jokerit Hockey Club Oy:n takana seuran tulevaisuuden rakentamisprosessissa, sanoo Helsingin Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgström.

Helsinkiläisseura aikoo jättää lisenssihakemuksen kaudeksi 2023–2024.

– Meillä on paljon töitä edessä liigakelpoisuutemme rakentamisessa ja parhaillaan seuraan etsitään rinnalleni uutta omistuspohjaa. Olen luottavainen, että pystymme kaikki Liigan vaatimat kriteerit täyttämään, Kurri sanoo.

Jokerit on pelannut kotiottelunsa vuodesta 1997 lähtien Helsingin Ilmalassa sijaitsevassa areenassa. Mikäli areenan omistuspohjassa ei kuitenkaan tulevaisuudessa tapahdu muutoksia, Jokerit aikoo etsiä itselleen uuden kodin. Nyt areena on venäläisomisteinen.