Suomalaisen sotilasasiantuntijan mukaan Ukrainaan hyökänneiden venäläisjoukkojen toimintakyky on suurelta osin laskenut heikoksi, eikä se sieltä enää helpolla nouse. Sotilaankin mieli ja keho tottelevat yleisiä inhimillisiä lainalaisuuksia, ja vaativat ennen pitkää lepoa.

– Uusia joukkoja tarvittaisiin. Ukrainaan on viety lähemmäs 200 000 venäläissotilasta ja noita taisteluun sidottuja joukkoja on käytetty sillä tavalla, että niiden toimintakyky on väkisinkin surkea, majuri Eerika Vaahtovuo sanoo.