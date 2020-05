Suomessa saa keskiviikosta alkaen myydä ainoastaan sellaisia savukkeita, joiden maku ja tuoksu ovat peräisin pelkästään tupakasta. Kuva: Jukka Vuokola

Suomen tupakkamyynnissä tapahtuu kertaheitolla iso muutos, kun mentolisavukkeiden myyntikielto astuu voimaan.

EU:n tupakkatuotedirektiiviin ja sitä toteuttavaan tupakkalakiin perustuva siirtymäaika päättyy keskiviikkona. Samalla mentolisavukkeita ei enää saa myydä tai luovuttaa kuluttajille.

Kyseessä on merkittävä asia, sillä iso osa päivittäistavarakaupasta ostetuista savukkeista on ollut maustettuja.

– Mentolisavukkeiden osuus koko savukemyynnistä on ollut jo pidempään noin 25 prosenttia, kertoo S-ryhmän valikoimapäällikkö Taru Jaakkola.

Kysyntä on ollut selvästi suurempaa kuin aiemmin

Keskiviikkona esimerkiksi markettien kassoilta on turha pyytää mentolisavukkeita. Jaakkola ei usko, että kielto tulisi ainakaan suurimmalle osalle tupakoitsijoista yllätyksenä.

– Lakimuutos ja mentolisavukkeita koskenut siirtymäaika on ollut tiedossa jo pitkään ja siitä on uutisoitukin tasaisin väliajoin, hän huomauttaa.

Myyntitilastot kertovat pikemminkin makusavuttelijoiden varautuneen kieltoon etukäteen täyttämällä varastonsa. Muutos aiempaan on ainakin S-ryhmän myyntipaikoissa selvä.

– Mentolisavukkeiden kysyntä on ollut koko alkuvuoden ajan tasaisesti viime vuotta edellä, Jaakkola kertoo.

Hamstrauksesta ei varsinaisesti voi kuitenkaan puhua, sillä myynti on kasvanut hänen mukaansa noin kymmenen prosenttia aiemmasta.

Myyntikieltoja myös pakkausmerkintöjen perusteella

Keskiviikkona astuu voimaan myös kaksi muuta muutosta, jotka eivät tosin näy yhtä konkreettisesti tupakan kuluttajille.

Tästä eteenpäin myynnissä ei saa olla enää lainkaan savukkeita tai kääretupakkaa, jonka myyntipakkauksesta puuttuu niin sanottu turvaominaisuusmerkintä. Sen tarkoitus on auttaa varmistamaan, onko kyseessä aito vai laiton tupakkatuote.

Turvaominaisuusmerkintä muodostuu muun muassa väriä vaihtavasta painoväristä, mikropainatuksesta ja piilotetuista turvakuiduista.

Määräys on koskenut jo vuoden ajan EU:ssa valmistettavia ja sen alueelle tuotavia tupakkatuotteita. Markkinoilla on kuitenkin edelleen tätä vanhempia tuotteita, joita on saanut tähän asti myydä myös ilman turvamerkintöjä.

Lisäksi kaikissa myytävissä savuke- ja kääretupakkapakkauksissa on keskiviikosta lähtien oltava yksilöllinen tunniste, joka kertoo muun muassa tuotteiden valmistuspaikan, -päivän sekä määränpään.

Järjestelmä mahdollistaa tuotteiden tunnistamisen, paikantamisen ja jäljittämisen koko toimitusketjussa sekä niitä koskevien tietojen siirtämisen tiedontallennusjärjestelmään.

Muutokset koskevat myös tukkupakkauksia.

Varastoihin jääneet tuotteet hävitetään

Kauppa on varautunut mentolisavukkeiden kieltoon hyvissä ajoin. Tämä on vaatinut kuitenkin tasapainoilua asiakkaiden palvelun ja turhien varastojen välttämisen välillä.

– Olemme pyrkineet siihen, että myytävää olisi kiellon alkuun saakka, Jaakkola kertoo.

– Tässä on oletettavasti kuitenkin toimipaikkakohtaistakin vaihtelua, ja varmasti on mahdollista, että joidenkin varianttien kohdalla hyllyt ovat päässeet jo tyhjentymäänkin.

Toisaalta ne mentolisavukkeet, jotka ovat vielä keskiviikkona myymättä, joudutaan hävittämään. Sama koskee puutteellisesti merkittyjä tuotteita.

– Takaisinveto- ja hävittämistarpeelta ei ole voitu välttyä kokonaan.

Tupakat palautetaan Jaakkolan mukaan myymälöistä keskusvarastolle ja niiden hävittäminen tapahtuu yhteistyössä tupakkateollisuuden kanssa.