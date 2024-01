Reilusti yli puolet Pohjois-Pohjanmaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä uskoo kasvuun.

Tämä selviää Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien tekemästä kyselystä, johon vastasi 320 yrittäjää. Vastaajista kolmasosa oli yksinyrittäjiä ja loput työllistäviä yrityksiä. Puolet oli oululaisia yrityksiä ja toinen puolisko tasaisesti alueen muista kunnista. Yli puolella päätoimiala oli palvelut.

Kasvuun uskoo nyt 61 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 57 prosenttia. Vastaajista neljäsosa ennakoi liikevaihtonsa painuvan tänä vuonna miinukselle. Pulassa on erityisesti rakennusala.

Kasvuhakuisuus on laskenut. Voimakkaimmin kasvuhalua on ict-alalla ja maltillisinta se on kuljetusalalla. Ict-alan yrityksistä peräti 86 prosenttia kertoi kasvuhakuisuudestaan.

Vastaajista neljäsosa aikoo palkata uutta väkeä tänä vuonna.