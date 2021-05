Pasi Sorjonen arvioi, että tiukat koronarajoitukset vaikuttavat pääkaupunkiseudun korkeaan työttömyyteen. Kuva: Mauri Ratilainen

Koronavirusepidemia näyttää kurittaneen työllisyyttä Uudellamaalla muuta Suomea rankemmin. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön lukuihin perustuvasta Akava Worksin selvityksestä. Tämän vuoden osalta käytettävissä ovat kolmen ensimmäisen kuukauden tiedot, ja luvuissa ovat mukana lomautetut.

Korkeasti koulutettujen Akavan ajatuspaja kävi läpi kevään työllisyysluvut maakunnittain ja vertasi niitä aiempiin vuosiin. Selvityksen perusteella Uusimaa erottuu selvästi kaikista muista maakunnista. Se on ainoa alue, jossa työllisyys on nyt huonompi kuin kyseisen maakunnan edellisessä työttömyyshuipussa. Uudenmaan edellinen työttömyyshuippu oli vuonna 2016. Uudellamaalla on nyt vailla työtä vajaat 20 000 henkilöä enemmän kuin tuolloin.