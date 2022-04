Vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalan mukaan potilasturvallisuudesta ei voida annetulla suojelutyön määrällä huolehtia. Arkistokuva. Kuva: Tiina Wallin

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalan mukaan hoitajajäjestöjen lakon toinen vaihe vaarantaa vakavasti potilasturvallisuuden Oulun yliopistollisessa sairaalassa keskiviikkoaamusta alkaen. Lakon on määrä alkaa kello 6.

Nevalan mukaan hoitajajärjestöjen paikallisosastot ovat ilmoittaneet, että niillä ei ole tällä hetkellä neuvotteluvaltuuksia suojelutyön määrästä ohi keskuslakkotoimikunnan linjausten. Aiemmin ilmoitettu suojelutyön määrä ei Nevalan mukaan riitä alkuunkaan.

– Meitä on järkyttänyt, kuinka pieni se suojelutyömäärä on. Se on murto-osa meidän normaalista työntekijämäärästä, mitä meillä yliopistosairaalassa arkiaamuisin on. Normaalioloissa meille tulee noin 1 400–1 500 hoitajaa töihin ja huomenna se määrä on alle sata, Nevala sanoi tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Sairaanhoitopiirin johdon mukaan sille on viestitty, että suojelutyöstä voidaan neuvotella aikaisintaan keskiviikkona kello 10.

Oysissa priorisoidaan nyt hoito niin, että vain kaikkein vakavimmin sairaat pääsevät hoitoon. Edes päivystyksellistä toimintaa ei voida sairaalajohdon mukaan toteuttaa kunnolla.

– Ehdottomasti potilasturvallisuus vaarantuu, ja voi sanoa, että potilasturvallisuus ei toteudu. Tämä koskee laajalti eri potilasryhmiä.

– Keskiviikkona olemme siinä tilanteessa, että kaikki kiireetön toiminta on keskeytynyt, ja lisäksi lähes kaikki kiireellinen toiminta, emmekä pysty turvaamaan päivystystoimintaa.

Sairaalaan voidaan ottaa Nevalan mukaan hätätilapotilaat ja synnyttäjät. Maakunnan reuna-alueilla olevia synnyttäjiäkin kehotetaan mahdollisuuksien mukaan hakeutumaan synnyttämään esimerkiksi Kokkolaan, Kemiin ja Kajaaniin.

Yliopistosairaalan tyhjentäminen on nyt käynnissä. Tyhjentämistä tehdään myös erityisvastuualueen muissa sairaaloissa, jotta ne voisivat ottaa vastaan Oysin potilaita. Oysista kotiutetaan potilaita niin paljon kuin mahdollista.

Lakko koskettaa vakavasti myös Oulaisissa sijaitsevaa Oulaskankaan sairaalaa. Siellä päivystys sulkeutuu keskiviikkona kello 6. Sairaalassa pyörivät tuon jälkeen ainoastaan dialyysihoidot.

Sairaanhoitopiirin johto kehottaa ihmisiä hakeutumaan hoitoon muualle kuin Oulun yliopistolliseen sairaalaan, jos se suinkin on mahdollista. Vakavissa tapauksissa on yhä syytä hakeutua päivystykseen.

Sosiaali- ja terveysalaa valvova Valvira tiedotti tiistaina, että hoitoalan laajentuvasta lakosta johtuvat vaaratilanteet ovat romahduttamassa potilaiden hoidon turvallisuuden Suomessa.

Valviran mukaan suojelutyöhön saatavan henkilöstön määrä on nyt käymässä niin vähiin, että se johtaa laajamittaiseen kiireellisen hoidon alasajoon. Tämä tarkoittaa sitä valvontaviranomaisen mukaan, että potilaiden kuolemat ja vammautumiset ovat väistämättömiä.

Päivitetty kello 14.32: lisätty tietoja lakon vaikutuksista.

Päivitetty kello 15.18: Lisätty Valviran näkemys.

.