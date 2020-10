Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Arkistokuva.

Uusien koronatartuntojen määrä näyttää kasvavan nyt jyrkästi.

Johtaja Mika Salminen THL:lta kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina aamupäivällä, että tämän päivän uusien tartuntojen määrä on 296. Tulos jakaantuu kuitenkin usealle eri päivälle.

Keskiviikkona koko maan lukemaksi kerrottiin 120 uutta tartuntaa.

THL:n mukaan positiivisten koronatestitulosten osuus kaikista otetuista testeistä on noussut meillä jo 1,4 prosenttiin.

Suomen koronaepidemiassa kiihtymisvaiheessa on nyt useita maakuntia. Salmisen mukaan nämä ovat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa sekä Kanta-Häme.

Salmisen mukaan Vaasan seudulla täyttyvät jo seuraavan vaiheen eli leviämisvaiheen kriteerit.

Tartuntalähde jää yhä useammin pimentoon

Tänään julkaistun THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön koronaviikkoraportin mukaan viime viikolla koronatartuntojen lähde jäi epäselväksi noin 60 prosentissa tapauksista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella jopa noin 75 prosentissa tapauksista tartunnanlähde jäi selvittämättä. Salmisen mukaan tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tapauksista tartunnanlähteet jäävät selvittämättä jopa yli 80 prosentissa tapauksista.

Koko maan tartunnoista, joista tartunnanlähde saatiin selvitettyä, noin 40 prosenttia oli peräisin perhepiiristä tai työpaikalta ja noin 10–15 prosenttia ravitsemisliikkeistä.

Nuorten ja nuorten aikuisten osuus todetuista koronavirustapauksista on nyt suurempi kuin keväällä. Viime viikolla yli 70 prosenttia todetuista tartunnoista todettiin alle 50-vuotiailla ja miltei puolet alle 30-vuotiailla.

Salmisen mukaan laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa, että jos baarit ja yökerhot suljetaan, 31 prosenttia tartunnoista vähenisi. Salminen sanoo, että virus tarttuu silloin, kun ollaan lähekkäin, puhutaan kovaan ääneen ja lauletaan.

– Kun siinä on vielä nautintoaineiden käyttöä samaan aikaan, niin riskikäsitys laskee. Tämä on inhimillistä toimintaa, Salminen sanoo ja lisää, että riskit täytyy ymmärtää.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,45–1,65.

Viime viikolla todetuista tartunnoista ylivoimaisesti suurin osa oli kotoperäistä. Vain alle viisi prosenttia tartunnoista on saatu ulkomailta, eivätkä nämä tartunnat ole aiheuttaneet juurikaan lisätartuntoja Suomessa.

"Mitä keväällä pelättiin, on nyt toteutumassa"

Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa, että se mitä voitiin keväällä ennustaa ja pelätä on nyt toteutumassa ja koronavirus voimistuu epidemiologisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n koronaviikkoraportin mukaan uusien koronatapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan.

Tällä viikolla alueet ovat antaneet THL:lle kokonaisarvionsa tilanteestaan. Koronatilanne on kiihtymisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla.

Vaasan sairaanhoitopiiri on jo tätä pahemmassa eli leviämisvaiheessa.

Salminen sanoo, että alueiden tilanne voi parantua nopeasti ja palautua paremmalle tasolle, jos tartuntaketjut voidaan tehokkaasti tunnistaa ja saadaan katkaistua.

– Tämä on viesti alueille. Niin kuin monilla alueilla on toimittu, tartutaan nopeasti toimeen ja tehdään niitä välittömiä toimia riippuen siitä, miten tämä tilanne on alueella kehittynyt. Tässä on monella alueella onnistuttu, Salminen sanoo.

Eniten tartuntoja saatu perhepiirissä ja työpaikoilla

Viime viikolla noin viidennes koko maan uusista tapauksista todettiin jo karanteenissa olevilta. Eniten tartuntoja on saatu perhepiirissä, työpaikoilla, ravitsemisliikkeissä ja harrastuksissa. Tartuntoja on tullut runsaasti myös muissa yksityiselämän ja vapaa-ajan tilanteissa, kuten kotimaan matkailussa ja yksityisjuhlissa, erityisesti opiskelijoiden juhlissa, STM:n tiedotteessa sanotaan.

Syyskuun viimeisellä viikolla raportoitiin yhteensä 149 joukkoaltistumista. Näistä yli puolet tapahtui oppilaitoksissa, päiväkodeissa tai vapaa-ajan harrastuksissa ja noin 10 prosenttia ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa.

– Vaikka kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa on tapahtunut runsaasti isoja joukkoaltistumisia, jatkotartunnat ovat olleet yksittäisiä, viikkoraportissa sanotaan.

8.10. kello 11.35: Uutista päivitetty ja tietoja lisätty.