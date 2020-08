Britannian liput liehuivat Lontoossa, kun Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa. Kuningaskunnassa on kasvava määrä ihmisiä, jotka haluaisivat salkoon oman lipun. Kuva: FACUNDO ARRIZABALAGA

Analyysi

Britannian pääministeri Boris Johnson teki viime kuun lopulla ensimmäisen vierailunsa Skotlantiin sitten Britannian joulukuisten parlamenttivaalien.

Johnsonin ajoivat vierailulle todennäköisesti tuoreet mielipidemittaukset Skotlannin itsenäisyydestä. Itsenäisyyden kannattajat johtivat kahdessa tuoreimmassa kyselyssä Britanniaan jäämisen tukijoita seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Toimittaja Daniel Wallenius

Ero itsenäisyyden kannattajien hyväksi on ollut yhtä suuri vain yhdessä kyselyssä vuoden 2014 itsenäisyyskansanäänestyksen jälkeen. Tuolloin itsenäisyyttä vastusti noin 55 prosenttia ja kannatti noin 45 prosenttia äänestäneistä.

Johnson käytti Skotlannin-vierailunsa Britannian upeuden korostamiseen. Hänen sanomansa oli samankaltainen torstaisella vierailulla Pohjois-Irlantiin sekä alkuviikon kouluvierailulla Englannissa.

Johnson julisti Britannian olevan hänelle kaunein poliittinen unioni, jonka hän on koskaan nähnyt.

– Luulen, että ihmiset eivät aina arvosta sitä, miten Britannia nähdään ulkomailla. He eivät näe Englantia, Walesia tai Skotlantia, he näkevät upeita Britti-instituutioita. Olisi sääli menettää tämän unionin valta ja taika. Olemme paljon vahvempia yhdessä kuin erillään, Johnson julisti Upminsterissä.

Pääministerin puntti on alkanut tutista.

Pandemia lisäsi itsenäisyyden kannatusta

Skotlannin itsenäisyyshalut eivät ole mikään uutinen. Äänestyksen jälkeen niitä on entisestään kasvattanut Britannian EU-ero, sillä enemmistö skoteista haluaisi jäädä osaksi unionia.

Viimeaikainen itsenäisyyden kannatuksen kasvu puolestaan on seurausta koronaviruksesta. Toukokuussa tehdyn kyselyn mukaan 30 prosenttia skoteista on sitä mieltä, että Boris Johnson on hoitanut koronakriisiä hyvin. Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeonin puolestaan katsoo onnistuneen 82 prosenttia.

Pandemia ja tapa, jolla Britannia on sitä hoitanut, ovat saaneet skotit uskomaan entistä enemmän, että he hoitaisivat asiansa paremmin itse.

Brexit suututti Pohjois-Irlannissa kaikki

Kun Skotlannin itsenäistymispyristelyt ovat varastaneet huomion, Pohjois-Irlanti on jäänyt sivuun otsikoista. Pitää muistaa, että enemmistö sen asukkaista äänesti EU:ssa pysymisen puolesta.

Alueella ei taiteta peistä itsenäistymisestä, vaan siitä, kuuluuko se Britanniaan vai Irlantiin. Asiasta on kiistelty siitä lähtien, kun Irlannin saari sata vuotta sitten jaettiin. Se johti kolmen vuosikymmenen verilöylyyn, joka päättyi rauhansopimukseen vuonna 1998.

Jakolinjat ovat suunnilleen samat kuin ennenkin. Katolilaiset nationalistit haluaisivat yhtenäisen Irlannin, unionistiprotestantit haluavat pysyä osana Britanniaa.

Brexit suututti nationalistit, jotka pelkäävät yhteyksiensä Irlantiin katkeavan. Unionistit puolestaan suuttuivat brexit-neuvotteluissa, kun EU:n ja Britannian tulliraja laitettiin kulkemaan Irlanninmerelle Pohjois-Irlannin ja Britannian väliin.

Tuoreimmat mielipidemittaukset on tehty helmikuussa. Silloin Britanniaan kuulumisen kannattajat olivat 1,4 prosenttiyksikköä edellä.

Jos Pohjois-Irlanti haluaisi ja saisi lähteä, irlantilaiset ottaisivat sen avosylin vastaan, käy ilmi samasta tutkimuksesta.

Wales on tyytyväinen osana Britanniaa

Sitten on vielä Wales, jossa enemmistö Englannin tapaan äänesti Euroopan Unionista lähtemisen puolesta. Sielläkin tehdään säännöllisesti mielipidemittauksia itsenäisyydestä, vaikka sen kannatus on ollut marginaalista.

Kyselyiden tuloksia on hieman vaikea verrata keskenään, sillä kysymys esitetään usein suhteessa johonkin muuhun tapahtumaan, kuten brexitiin tai Skotlannin mahdolliseen itsenäistymiseen.

Tammikuussa ja toukokuussa samanlaiset kyselyt kuitenkin tehtiin. Tammikuussa itsenäisyyttä kannatti 21 prosenttia, toukokuun lopussa 25 prosenttia, mikä oli kaikkien aikojen ennätys.

Jos pitäisi äänestää epätodennäköisintä Britanniasta irtaantujaa, se on Wales. Todennäköisin on puolestaan Skotlanti. Jos se päättää itsenäistyä, voi edessä olla ketjureaktio, joka tekee Johnsonin taiat tyhjiksi.

Muut eivät ehkä näe Walesia, Skotlantia ja Pohjois-Irlantia Britannialta, mutta skotit ja irlantilaiset tuntuvat näkevän. Jos Britannia kerran otti Johnsonin sanoin "kontrollin takaisin", miksi hekin eivät haluaisi tehdä niin?