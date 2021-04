Lääkeyhtiö Johnson & Johnson pysäyttää koronarokotteensa toimitukset Eurooppaan. Yhtiön mukaan toimitusten jatkamista pohditaan Euroopan terveysviranomaisten kanssa.

Yhtiön oli määrä toimittaa EU:lle 55 miljoonaa rokoteannosta kesäkuun loppuun mennessä.

Yhdysvaltalaisviranomaiset suosittelivat aikaisemmin koronarokotteen käytön keskeyttämistä varotoimena rokotteeseen liittyvien veritulppaepäilyjen vuoksi.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan yhteensä kuudella kyseisen rokotteen saaneella naisella on ilmennyt rokottamisen jälkeen harvinainen häiriö, johon liittyvät myös veritulpat. Yksi heistä on kuollut ja toinen on sairaalahoidossa kriittisessä tilassa.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n tietojen mukaan lähes seitsemän miljoonaa ihmistä on tähän mennessä saanut Johnson & Johnsonin rokotteen Yhdysvalloissa, kertoo New York Times.





Juttua muokattu kello 17.10: Lisätty tiedot rokotteiden toimitusten lopettamisesta Eurooppaan.