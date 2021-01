Kuvataiteilija Joel Slotte on tarkkailija, jonka havainnot ympäröivästä todellisuudesta ja ajan hengestä jäsentyvät kuvien muotoon. Slotte teki läpimurtonsa maalauksilla, mutta kuvataiteilijaksi valmistumiseen saakka hänen pääasiallinen välineensä oli piirtäminen.

Kuvataiteilija Joel Slotte seisahtaa työhuoneellaan Vallilan taiteilijatalolla.

Maalaustelineessä on upouusi teos. Siinä on kesä. Kaksi nuorta musisoi auringonkukkapellon edessä. Piirustuksellinen jälki näkyy kuvan terävyydessä ja ääriviivaisuudessa. Auringonkukkien lehtien reunoja ja suonia on korostettu. Maan ruohonkorretkin näkyvät.