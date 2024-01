Oulun Musiikkivideofestivaalien uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu taiteilija ja kulttuuripersoona Joel Karppanen.

Karppasen valokuvateoksia on nähty muun muassa Kiasmassa ja niitä löytyy myös Suomen valokuvataiteen ja Suomen valtion kokoelmista, festivaalin Facebook-julkaisussa kerrotaan.

Karppanen on myös ohjannut musiikkivideoita esimerkiksi Palefacelle ja Satellite Storiesille. Parhaillaan hän työstää ensimmäistä pitkää elokuvaansa.

Joel Karppanen valittiin OMVF:n taiteelliseksi johtajaksi. Kuva: OMVF / Facebook

Karppanen toimii kirjoittajana ja kriitikkona ja hänen artikkeleitaan on julkaistu useissa lehdissä. Lisäksi hän on toiminut luottamustehtävissä useissa taidealan järjestöissä ja lautakunnissa. Hän on myös kuratoinut useita näyttelyitä ja tapahtumia ympäri Suomea.

– On upeaa päästä viemään itselleni rakasta festivaalia kohti Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta, Karppanen kommentoi Facebook-julkaisun tekstissä.

– Aion tuoda festivaalin ohjelmistoon rohkeita, niin ajatuksia kuin muotoja haastavia musiikkivideoita ja elokuvia.

Festivaalin edellinen taiteellinen johtaja Anna-Mari Nousiainen on toiminut tehtävässään viiden vuoden ajan.

Vuoden 2024 musiikkivideofestivaalia vietetään 22.–25.8. osana Oulun juhlaviikkoja.