Joel Blomqvist teki NHL-sopimuksen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

NHL-seura Pittsburgh Penguins on tehnyt kolmivuotisen tulokassopimuksen suomalaisvahti Joel Blomqvistin kanssa.

Blomqvist pelasi tällä kaudella 21 runkosarjan ottelua ja kolme pudotuspelikamppailua Kärpissä. 21-vuotiaan maalivahdin kausi oli rikkonainen, sillä hän pitkään sivussa kahden aivotärähdyksen takia. Jälkimmäisen tärskynsä jälkeen Blomqvist palasi kaukaloon suoraan pudotuspelien avauskierrokselle – noin neljän kuukauden tauon jälkeen.

– On ollut henkisesti raskasta aikaa. Fiilis oli hyvin turhautunut, kun tilanne meni aina välillä huonompaan suuntaan. Ei auttanut kuin uskoa toipumiseen, maalivahti kertoi ensimmäisen KooKoo-pudotuspeliottelun jälkeen.



Blomqvistin sopimus astuu voimaan ensi kauden alusta lähtien. Hän on Pittsburgh Penguinsin kakkoskierroksen varaus (52.) kesältä 2020.



Blomqvist on tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa, sillä hän pelaa loppukauden ajan AHL-seura Wilkes-Barre/Scranton Penguinsin riveissä.