Kansalliskaartin joukot partioivat aidatulla kongressitalon edustalla Washingtonissa perjantaina. Kaupunkiin asetetaan ainakin 20 000 kansalliskaartin sotilasta ja muita turvatoimia, joilla varaudutaan mahdollisiin väkivaltaisuuksiin liittyen Joe Bidenin virkaanastujaisiin. Kuva: JUSTIN LANE

Kun Joe Bidenin virkaanastujaisiin on enää päiviä, turvatoimet on kiristetty äärimmilleen Washingtonissa ja muualla Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain osavaltioiden pääkaupunkeihin odotetaan jo sunnuntaina protesteja, jotka tukevat väistyvää presidenttiä Donald Trumpia ja tämän perusteettomia väitteitä vaalivilpistä.

Kaikki 50 osavaltiota ja Washington ovat hälytysvalmiudessa mahdollisten väkivaltaisuuksien varalta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Liittovaltion poliisi FBI on varoittanut aseellisista protesteista kaikkien osavaltioiden hallintorakennusten liepeillä lauantaista alkaen keskiviikon virkaanastujaispäivään asti.

Turvallisuusviranomaiset uskovat, että äärioikeisto on rohkaistunut viiteen kuolemaan johtaneesta väkivaltaisesta mellakasta, jossa Trumpin kannattajat valtasivat kongressitalon Washingtonissa 6. tammikuuta. Moni uskoo yhä Trumpin väitteisiin vilpistä presidentinvaaleissa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan yli kymmenen osavaltiota on aktivoinut kansalliskaartin joukot, jotka turvaavat hallintorakennuksia.

Lauantaina Yhdysvalloissa oli hajanaisia mielenosoituksia, mutta hallintorakennusten ympärillä oli pääosin hiljaista. Turvallisuusviranomaiset ovat pitäneet sunnuntaita ensimmäisenä päivänä, jolloin levottomuudet voivat kunnolla leimahtaa.

Ainakin äärioikeistolainen "boogaloo"-liike on suunnitellut mielenosoituksia sunnuntaille kaikkiin osavaltioihin.

Aseistettu mies pidätettiin virkaanastujaispaikan lähellä

Washingtonissa valmistaudutaan Bidenin ensi keskiviikon virkaanastujaisiin lisäämällä turvatoimia.

Capitolin hallintoalueen lähikadut on suljettu, ja tuhansia kansalliskaartin sotilaita on vartiossa ympäri keskustaa, joka on muuten lähes autio. Uutiskanava CNN:n mukaan virkaanastujaispäivän vuoksi Washingtoniin on tulossa yli 20 000 sotilasta.

Yhdysvaltain kansalliskaartin sotilas vartioi kongressitaloa jo torstaina. Keskiviikkona Joe Bidenin virkaanastujaisia juhlitaan pääasiassa virtuaalisesti, mutta Biden aikoo silti vannoa virkavalansa ja pitää virkaanastujaispuheensa Capitol-kukkulalla.

Kaupunkiin johtavat sillat on suljettu ja Capitolin alue on aidattu. Pääsy on estetty myös muistomerkeistään kuuluisaan National Mall -puistoon.

Perjantai-iltana virginialainen Wesley Beeler pidätettiin lähellä virkaanastujaisaluetta, koska hän esitti poliisin mukaan väärän kulkuluvan. Beelerillä oli hallussaan ladattu käsiase ja yli 500 ammusta, kertovat oikeuden asiakirjat.

Beeler selitti Washington Postille, että hän oli työskennellyt Washingtonissa vartiointitehtävissä koko viikon ja pysähtynyt eksyttyään tarkastuspisteelle. Hän kertoi, että oli unohtanut aseen olevan autossaan. Beeler myös kiisti, että hänellä olisi ollut satoja ammuksia.

Beeler vapautettiin oikeuden kuulemisen jälkeen lauantaina, mutta häntä odottaa oikeudenkäynti kesäkuussa.

Washington Postin mukaan tuomari oli kysynyt syyttäjiltä kolmesti, haluaako hallinto Beelerin olevan vangittu oikeudenkäyntiin asti. Beeler kuitenkin vapautettiin ilman vastalauseita tämän tunnustuksen perusteella.

Kongressin demokraattijohtajat pyytävät tietoja FBI:lta

Useat osavaltiot ovat pystyttäneet aitoja hallintoalueiden ympärille. Texas ja Kentucky ovat sulkeneet hallintoalueet kokonaan kansalaisilta.

Esimerkiksi Connecticutissa kansalliskaarti on valmiudessa, koska Hartfordiin odotetaan sunnuntaina jopa 2 000 mielenosoittajaa, joista pääosa on Trumpin tukijoita.

Pedro Muniz osavaltion poliisista kertoi, että erityisiä uhkauksia ei ole kuitenkaan tullut.

– Olemme valmistautuneet siihen, että mitä tahansa voi tapahtua. Emme hyväksy minkäänlaista väkivaltaa.

Washingtonin katujen turvallisuutta on varmistettu tällä viikolla esimerkiksi tarkastamalla autoja. Torstaina kansalliskaartin sotilaat Pennsylvaniasta pitivät tarkastuspistettä Massachusetts Avenuella.

Turvallisuutta on kiristetty läpi Yhdysvaltojen sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat valtasivat kongressitalon loppiaisena. Joukossa oli myös ääriryhmien edustajia, ja osa mellakoijista vaatii kuolemaa varapresidentti Mike Pencelle, joka johti Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamista.

Neljän kongressikomitean demokraattijohtajat kertoivat lauantaina, että he käyvät tapahtumat läpi. Tutkintaa varten FBI:ltä ja muilta turvallisuusvirastoilta on pyydetty tietoja siitä, mitä uhkasta tiedettiin, jaettiinko tieto ja oliko ulkomaisella vaikutuksella merkitystä.

Jotkin ääriryhmät ja militiat ovat kehottaneet seuraajiaan pysymään kotona tänä viikonloppuna, koska turvatoimia on lisätty ja poliisivoimat voivat käyttää tapahtumia "ansoina".

Esimerkiksi Virginiaan on suunniteltu jo pitkään aseenkanto-oikeutta puolustavaa mielenilmausta maanantaiksi, mutta jotkin ääriliikkeiden edustajat ovat peruneet osallistumisensa. Osavaltion viranomaiset ovat olleet huolissaan väkivallan uhasta tapahtumassa, ja hallintoalueet on aidattu.