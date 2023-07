Siirtyminen Naton huippukokouksesta Vilnasta uusimpaan Nato-liittolaismaahan Suomeen kehysti Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin esiintymistä Helsingissä.

– Olemme olleet aina ystäviä, mutta nyt olemme myös liittolaisia, Biden sanoi heti alkajaisiksi Presidentinlinnassa.

Presidentti Biden tapasi samalla kaikkien Pohjoismaiden valtiolliset johtajat huippukokouksessa Helsingissä. Ennakkoon Bidenin vierailun arvioitiinkin olevan kädenojennus Pohjoismaille kokonaisuudessaan.

Kysymys Yhdysvaltain tuesta Ukrainalle, Natolle ja Euroopalle kiersi sekä suomalaisten että amerikkalaisten toimittajien suussa. Biden vannoi tuen sekä Suomelle että Euroopalle olevan "kivenkova", rock solid.

– Herra presidentti, me haluamme suomalaisten tietävän, että Yhdysvallat on sitoutunut Natoon, sitoutunut Suomeen – ja nuo sitoumukset ovat kivenkovia. Me puolustamme Naton alueen jokaista tuumaa, ja siihen kuuluu Suomi, Biden vakuutti.