Yhdysvaltain tulevan presidentin Joe Bidenin hallinto alkaa pikku hiljaa muodostua. Alkuviikosta Biden ilmoitti useasta ministeri- ja muusta keskeisestä valinnastaan.

Ensimmäiset valinnat osoittavat, että Biden luottaa kokemukseen ja asiantuntemukseen. Tulevaa pitkän linjan politiikoista ja virkamiehistä koostuvaa kabinettia on ehditty kuvata jopa tylsäksi, kun sitä vertaa presidentti Donald Trumpin hallintoon.

Useat valituista on Bidenille entuudestaan tuttuja presidentti Barack Obaman hallinnosta, jossa Biden toimi varapresidenttinä. Nimitykset eivät ole vielä virallisia, koska senaatin pitää antaa niistä osalle hyväksyntänsä.

Lännen media esittelee viisi Bidenin tulevan hallinnon keskeistä henkilöä.

Yhdysvaltain keskuspankin entinen johtaja Janet Yellen on nousemassa maan valtiovarainministeriksi. Arkistokuva. Kuva: JIM LO SCALZO

Valtiovarainministeri: Janet Yellen

Joe Bidenin hallinnon valtiovarainministeriksi on nousemassa Yhdysvaltain keskuspankin Fedin entinen johtaja Janet Yellen. Näin hänestä on tulossa yksi maailman vaikutusvaltaisimmista naisista, koska Yhdysvaltain valtiovarainministeriön johtajan päätökset vaikuttavat korkotasoon, talousennusteisiin ja odotuksiin kaikkialla maailmassa.

Yellenillä on usean vuosikymmenen kokemus merkittävistä tehtävistä talouselämässä, kuten San Franciscon keskuspankin johtajana. 74-vuotiaasta Yellenistä tulee ensimmäinen nainen Yhdysvaltain valtiovarainministerinä.

Yellen on rikkonut lasikattoja aikaisemminkin. Kun maan entinen presidentti Barack Obama nimitti hänet Fedin johtajaksi vuonna 2014, hänestä tuli ensimmäinen nainen keskuspankin johdossa. Yellenin kausi Fedin johdossa jäi vain neljän vuoden mittaiseksi, koska Obaman seuraaja Trump rikkoi perinteisen tradition, eikä jatkanut Yellenin kautta.

Talouspolitiikassa Yellen tulee todennäköisesti ajamaan hyvin erilaista linjaa kuin Trumpin hallinto, joka kevensi verotusta ja vähensi finanssimarkkinoiden sääntelyä. Kokenut taloustieteilijä ja työmarkkinoiden asiantuntija tulee todennäköisesti keskittymään tuloerojen kaventamiseen ja taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.

Yellenillä on edessä vaikea työsarka, jos republikaanit säilyttävät enemmistön kongressin ylähuoneessa senaatissa. Tällöin hänellä tulee olemaan suuria vaikeuksia saada läpi esityksiä varakkaiden verojen korottamisesta ja miljardien tai jopa biljoonien investoinneista infrastruktuuriin, koulutukseen ja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Ensimmäisenä haasteena Yellenillä on yrittää saada Yhdysvaltain talous takaisin raiteilleen. Koronavirus on runnellut maan taloutta pahasti ja vienyt työn yli 10 miljoonalta yhdysvaltalaiselta. Yellen tulee harjoittamaan voimakasta elvyttävää politiikkaa, jotta yrityksiä pystyttäisiin pelastamaan ja työpaikkoja säilyttämään.

Yellenillä on kokemusta entuudestaan kovista paikoista. Hän oli mukana korjaamassa tilannetta, kun finanssikriisi iski Yhdysvaltoihin 2000-luvun lopulla.

Tuleva valtiovarainministeri on syntynyt New Yorkin Brooklynin kaupunginosassa. Hänen vanhempansa työskentelivät lääkärinä ja peruskoulun opettajana. Hän väitteli taloustieteen tohtoriksi Yalen yliopistossa vuonna 1971 ja sen jälkeen opetti useissa yliopistoissa.

Yellen työskenteli presidentti Bill Clintonin taloudellisena neuvonantajana vuosina 1997–1999. Hän on naimisissa taloustieteen Nobel-palkinnon voittaneen ekonomistin George Akerlofin kanssa.

Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Antony Blinken tapasi Espanjan ulkoministerin Ignacio Ybanezin Madridissa vuonna 2015.

Ulkoministeri: Antony Blinken

Antony Blinkeniä on kuvailtu diplomaattien diplomaatiksi. Hän on kokenut ulkopolitiikan asiantuntija ja Bidenin luottohenkilö jo vuosien takaa.

Blinken toimi Obaman hallituksessa apulaisulkoministerinä ja varapresidentti Bidenin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana. Bidenin presidentinvaalikampanjan lähde kertoi uutistoimisto Reutersille, että Blinken oli Bidenin ensimmäinen valinta kabinettiinsa.

Blinken haluaa ulkoministerinä palauttaa Yhdysvaltain johtavan roolin maailmanpolitiikassa. Samalla hän haluaa korjata Trumpin kaudella maan rapautuneita suhteita liittolaisiinsa. Biden on ilmoittanut, että Yhdysvallat sitoutuu uudelleen Iranin ydinsopimukseen, jos Iran toimii säädösten mukaan ja jatkaa Maailman terveysjärjestö WHO:ssa.

Blinken oli Obaman hallituksessa vähentämässä yhdysvaltalaisia joukkoja eri puolilla maailmaa, mutta kritisoi viime vuonna presidentti Trumpin päätöstä vetää yhdysvaltalaisjoukot pois Syyriasta ja jättää näin kurdijoukot taistelemaan yksin äärijärjestö Isisiä vastaan.

Blinkenillä on vahva suhde Eurooppaan, koska hän on esimerkiksi käynyt koulua Pariisissa. Nuorempana hän unelmoi elokuvan tekemisestä. Ennen Obaman hallintoon liittymistä Blinkenillä oli tapana pelata Washingtonissa jalkapalloa yhdessä valtion viranomaisten, diplomaattien ja toimittajien kanssa.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri John Kerry puhui vuonna 2019 Portugalissa Planeetan tulevaisuus -konferenssissa.

Ilmastolähettiläs: John Kerry

Kokeneen poliitikon John Kerryn nimittäminen hallinnon ilmastolähettilääksi on yksi osoitus siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta on Bidenin presidenttikauden keskeisiä tavoitteita. Kerryn asemaa Bidenin hallituksessa korostaa se, että kansallisessa turvallisuusneuvostossa on nyt ensimmäistä kertaa mukana ilmastoasioihin keskittyvä tehtävä.

Kerry on ollut aikaisemmin vahvasti mukana taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan. Hän oli merkittävässä osassa neuvottelemassa vuonna 2015 allekirjoitettua Pariisin ilmastosopimusta, josta Trumpin hallinto irtaantui.

Ennen sopimusta Kerry yritti saada Yhdysvaltojen ja Kiinan sitoutumaan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteisiin. Obaman kaudella ulkoministerinä Kerry kuvasi ilmastonmuutosta "maailman pelottavimmaksi joukkotuhoaseeksi".

Viime vuonna Kerry oli perustamassa yhdessä maailman johtajien ja julkisuuden henkilöiden kanssa World War Zero -hanketta, joka taistelee ilmaston lämpenemistä vastaan.

Biden on ilmoittanut, että Yhdysvallat liittyy heti virkakauden alussa takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Kerryllä on kuitenkin edessään kova työ vakuuttaa muu maailma, että Yhdysvallat on jälleen vahvasti mukana hillitsemässä ilmaston lämpenemistä, koska Trumpin kaudella Yhdysvalloissa heikennettiin muun muassa ympäristön suojeluun liittyvää sääntelyä ja lisättiin öljynporausta.

Alejandro Mayorkasista on tulossa ensimmäinen latino Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministerin tehtävässä.

Sisäisen turvallisuuden ministeri: Alejandro Mayorkas

Alejandro Mayorkasista tulee Yhdysvaltain ensimmäinen latino ja ulkomailla syntynyt sisäisen turvallisuuden ministeri, jos senaatti hyväksyy hänen nimityksensä. Bidenin kampanja on sanonut, että Mayorkasin tehtävänä on kääntää Trumpin kovan maahanmuuttopolitiikan suunta.

Entinen Kalifornian osavaltion syyttäjä toimi Obaman presidenttikaudella apulaisministerinä sisäisen turvallisuuden ministeriössä. Hän oli myös mukana DACA-ohjelman toiminnassa. Ohjelman tarkoituksena oli suojella lapsena ilman papereita Yhdysvaltoihin tulleita siirtolaisia karkotuksilta ja tarjota heille työlupa.

61-vuotias Mayorkas on syntynyt Kuuban pääkaupungissa Havannassa. Hän tuli Yhdysvaltoihin noin vuoden ikäisenä yhdessä vanhempiensa kanssa, jotka pakenivat kommunistien hallitsemasta Kuubasta.

– Kun olin nuori, Yhdysvallat tarjosi paikan, johon tulla. Nyt minut on valittu sisäisen turvallisuuden ministeriksi. Tässä tehtävässä valvon kaikkien yhdysvaltalaisten ja vainoa sekä parempaa elämää itselleen ja läheisilleen etsivien suojelua, Mayorkas kirjoitti Twitterissä maanantaina.

Linda Thomas-Greenfield on toiminut kansainvälisissä tehtävissä yli 30 vuoden ajan. Arkistokuva.

YK-suurlähettiläs: Linda Thomas-Greenfield

Veteraanidiplomaatti Linda Thomas-Greenfield on toiminut kansainvälisissä tehtävissä neljällä mantereella yli 30-vuoden ajan. Hänestä tulee Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs, jos senaatti hyväksyy hänen valintansa.

Asiantuntijalähteiden mukaan Thomas-Greenfieldin yhtenä tehtävänä on yrittää parantaa Yhdysvaltojen asemaa YK:ssa, jossa muun muassa Kiina on vahvistanut asemaansa. Kokenut Thomas-Greenfield eroaa selkeästi Trumpin kauden YK-suurlähettiläistä Nikki Haleysta ja Kelly Craftista, joilla ei ollut ennen tehtävään astumista vankkaa kokemusta kansainvälisestä politiikasta.

Thomas-Greenfiled kertoi maanantaina, että hänen äitinsä opetti hänet johtamaan kiltteyden ja myötätunnon voimalla.

– Olen pitänyt tämän opetuksen mukanani koko kansainvälisen työurani ajan. Jos minut valitaan tehtävään, teen saman myös YK-suurlähettiläänä, Thomas-Greenfield tviittasi.

Lähteet: Reuters, The Guardian, BBC ja CNN