Oulu

BusinessOulu on aloittanut uuden työpaikkapalvelun JobCornerin. BusinessAsemalla Hallituskadulla voi näillä näkymin tutustua torstaiaamuisin kello 9–11 yhden yrityksen työpaikkatarjontaan.

– Aika usein paikalla on henkilöstöpalveluyritys. Se on todella hyvä, sillä meidän työnhakijoissa on paljon sellaisia, jotka eivät ole asiantuntijatason työntekijöitä, kertoo yritysyhteistyökoordinaattori Sari Kauppila.

Esimerkiksi kuluneella viikolla parikymmentä työnhakijaa kävi tutustumassa SOLin edustajien tarjontaan. Ensi torstaina rekrytointivuorossa on Worker Pohjois-Suomi. 26.11. tulossa on Nokia.

Ensi viikosta alkaen on työnhakijoiden ilmoittauduttava tapaamiseen etukäteen koronan takia. Työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiset löytyvät BusinessOulun tapahtumakalenterista.