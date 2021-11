Kittilässä Levillä syttyi myöhään sunnuntai-iltana tulipalo Levin keskustassa sijaitsevan alppitalon kellarikerroksessa.

Palon vuoksi rakennuksesta jouduttiin evakuoimaan 11 ihmistä. Palosta ei aiheutunut vakavia henkilövahinkoja, mutta yksi vietiin terveyskeskukseen seurantaan.

– Ei mitään vakavampaa, ilmeisesti hengitellyt savua ja sen vuoksi viety seurattavaksi terveyskeskukseen. Eli ei varsinaisesti mitään vammoja, tarkentaa päivystävä palomestari Kirsti Heikkala alkuyöstä puoli kahden aikaan.

Kolmikerroksisen rakennuksen alimmissa kerroksissa on palomestarin mukaan kauppa ja ravintola. Ylimmässä kerroksessa on puolestaan vuokrattavia lomahuoneistoja. Evakuoitujen joukossa on paitsi majoittujia myös yhden yrityksen henkilökuntaa.

– Kaikki ovat tulleet omin jaloin ulos, Heikkala kertoo ja alleviivaa pelastuslaitoksen lähinnä varmistaneen, että kaikilla on tieto palosta.

– Näin yöaikaan, kun tapahtuu niin osahan on nukkumassa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 22.48.

Savuvahinkoja koko rakennuksessa

Palovahingot rajoittuvat kellarikerrokseen. Savuvahinkoja on kuitenkin koko rakennuksessa, ja se on käyttökiellossa. Majoitushuoneistoista evakuoiduille on etsitty vaihtoehtoinen majoituspaikka.

Samassa rakennuksessa ollut matkamuistomyymälä kärsi savuvahinkoja. Savutuuletus käynnistettiin heti yöllä. Kuva: FINFOTO/SAKARI KEKKI

Heikkala ei kyennyt alkuyöstä antamaan tarkkaa arviota palosta koituneiden vahinkojen laajuudesta.

– Vaikea sanoa. Käytännössä kellarikerroksessa on isot vahingot. Savuvahinkoja on koko rakennuksessa jonkinasteisia, Heikkala sanoo ja kertoo, että palon todellisia kustannuksia on vaikea arvioida.

Sunnuntai-illan palossa ei koitunut akuuttia leviämisvaaraa koko rakennukseen, koska Sirkan paloasemalta päästiin nopeasti tilanteen tasalle.

– Mutta savuvahingot kattavat kuitenkin koko rakennuksen, ja palohan leviää viime kädessä savua myöten. Eli jos savu pääsee leviämään koko rakennukseen on aina olemassa leviämisvaara koko rakennukseen, Heikkala lisää.

Pelastustoiminta palokohteessa oli saatu alkuyöstä päätökseen, ja jälkivartiointi luovutettu kiinteistön omistajan vastuulle.

Viikonlopun toinen rakennuspalo

Kittilässä Sirkan kylällä sijaitsevalla Levillä syttyi viikonlopun aikana ainakin kaksi rakennuspaloa. Lauantaina alkuyöstä Levin keskustassa syttyi uhkaava tulipalo kaksikerroksisessa huoneistohotellissa.

Hotellista evakuoitiin noin 60 ihmistä. Yksi henkilö loukkaantui lievästi hengitettyään savukaasuja. Palovahingot rajoittuivat yhteen huoneistoon, ja hotellin asukkaat pääsivät jo saman yön aikana palaamaan huoneistoihinsa.

Viikonvaihteen aikana Levillä on järjestetty naisten pujottelun osakilpailuja Levin maailmancupin myötä sekä ensimmäistä kertaa järjestetty uusi vuosittainen Aurora-tulevaisuustapahtuma.

Olitko paikalla? Lähteä uutiskuvasi tästä.

22.11. kello 6.28: Uutisen tiedot päivitetty kauttaaltaan.