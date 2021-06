Osa koirien hyönteiskarkotteista ja ulkoloisten häätöön tarkoitetuista valmisteista ovat kissalle vaarallisen myrkyllisiä, varoittaa Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY. Koirille tarkoitetuissa, reseptivapaissa ulkoloisvalmisteissa sekä -tuotteissa melko yleisesti käytettävät permetriini ja deltametriini ovat hyvin myrkyllisiä kissoille.

Permetriiniä tai deltametriiniä käytetään yleisesti vaikuttavana aineena muun muassa muurahaisten, torakoiden, sokeritoukkien ja ampiaisten torjuntaan tarkoitetuissa tuotteissa. HESY muistuttaa, että kissatalouksien oltava erityisen tarkkoja hyönteis- ja ulkoloiskarkotteiden valinnassa.

– Kodin ja mökin kalusteiden pinnat ja myös lattia on lemmikkitalouksissa suositeltavinta jättää kokonaan käsittelemättä hyönteisten torjunta-aineilla. Jos sumutteita on pakko käyttää, on valittava tehoaineiltaan kissalle vaaraton valmiste. Silloinkaan lemmikkiä ei tule päästää aineella käsitellyille alueille, HESYn puheenjohtaja Nina Immonen ohjeistaa.

Kissanomistajan on hyvä tietää, että jo pelkkä ihokontakti permetriinipitoisella punkkivalmisteella käsitellyn koiran kanssa voi aiheuttaa kissalle myrkytyksen. Näin käsitelty koira olisi aiheellista pitää 72 tunnin ajan loitolla kissoista ja kodeissa, joissa on kumpikin eläin, olisi hyvä käyttää vain valmisteita, jotka ovat turvallisia kissoille.

Jos kodin tai mökin sisätiloja on käsitelty huonekaluihin ja pinnoille suihkutettavalla valmisteella, kissanomistajan on varmistettava, että käytetty aine ei sisällä permetriiniä tai deltametriiniä, jotka voivat pysyä pitkään pinnoilla. Kissa voi saada näistä aineista myrkytyksen esimerkiksi maatessaan vaikkapa käsitellyllä sohvalla ja nuolemalla sitten turkkiaan.

HESY kehottaakin lemmikkiperheitä pitämään huolta ötököiden pysymisestä loitolla ensisijaisesti siisteydellä. Jos hyönteisten ja ulkoloisten torjuntaan käytettäviä aineita tarvitaan, niissä kannattaa valita kaikille lemmikeille turvallinen aine. Myös sirotemalliset hyönteismyrkyt ja -karkotteet tulisi aina sijoittaa lemmikkieläinten ulottumattomiin.

– Pakkausselosteet on luettava tarkkaan ja kissoilla saa käyttää vain niille tarkoitettuja punkkilääkkeitä. Kissa ei ole pieni koira, eikä sen elimistö toimi samoin kuin koiran. Siksi koiralle tarkoitettua punkkivalmistetta ei voida käyttää kissalla pienemmissä määrissä. Kissa voi saada myrkytyksen ja jopa kuolla, jos sillä käytetään koiralle tarkoitettuja permetriinipitoisia punkkivalmisteita, Immonen sanoo.