Katamaraanin etuja ovat tasainen kulku aallokossa ja veneen hallinnan helppous. Sopiva matkavauhti purjeilla on 7–8 solmua eli 13–15 kilometriä tunnissa, mutta alus kestää hyvin kaksi kertaa kovemmankin vauhdin. Kuva: Lagoon

On unelmia, ja sitten on unelmia. Jälkimmäiseen kategoriaan voi huoletta sijoittaa veneen, jonka hintalappuun on kirjoitettu lukema 1 448 568 euroa.

Tämän verran maksaa Lagoon 50 -katamaraanivene, joka oli näytteillä Suomen suurimmassa uivassa venenäyttelyssä Helsingissä.