Joukko Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron uhreja on sopinut korvauksista rikoksista syytetyn Aleksanteri Kivimäen kanssa. Noin 1 500:aa uhria edustavat juristit sekä Kivimäen asianajaja vahvistavat tiedon STT:lle.

Vastaamonuhrit.fi-sivuston takana olevat juristit Paula Pajula ja Jenni Raiskio kertovat, että heidän asiakkaistaan jo 1 200 on tehnyt sovintosopimuksen Kivimäen kanssa. Heillä on mahdollisuus ottaa vielä uusia asianomistajia sovintomenettelyyn ja he toivovat, että halukkaat ottaisivat heihin yhteyttä mahdollisimman pian.

Menettelyn tarkoituksena on välttää siviilioikeudenkäynnit ja saada uhreille korvaukset ilman pitkää oikeusprosessia. Syyttäjät eivät ajaneet korvausvaatimuksia Vastaamon perjantaina päättyneessä rikosoikeudenkäynnissä asianomistajien suuren määrän takia. Pajulan ja Raiskion lakitoimistojen tarjoama sovintomenettely on Vastaamo-uhreille maksuton.

– Kaikki, jotka ovat tehneet Vastaamo-jutussa rikosilmoituksen, voivat tulla mukaan prosessiin. Haastehakemuksen mukaan heitä on noin 21 000, Pajula kertoo.

Kivimäen asianajajan Peter Jaarin mukaan myös Kivimäki haluaa välttää siviilioikeudenkäynnit, jos tämä tuomitaan rikoksista. Lisäksi käräjäoikeus voi ottaa sovintoja huomioon lieventävänä asianhaarana tuomitulle rangaistusta määrätessään.

Oikeus antaa tuomion Vastaamo-jutussa 30. huhtikuuta. Kivimäki on kiistänyt kaikki syytteet.

Yhteydenotoilla on jo kiire

Sovintosopimusten sisältö ja korvaussummat ovat salassa pidettäviä. Korvausten periminen Kivimäeltä sopimusten nojalla edellyttää, että Kivimäki tuomitaan rikoksista lainvoimaisella tuomiolla.

Uhrit ovat oikeutettuja kuitenkin saamaan korvauksia Valtiokonttorilta rikosvahinkolain perusteella, vaikka Kivimäkeä ei tuomittaisikaan tai hänellä ei olisi varoja maksaa sovittuja korvauksia.

– Rikosvahinkolain perusteella myös tuntemattomaksi jääneen rikoksentekijän tapauksissa korvauksia voidaan maksaa, Pajula kertoo.

Juristit ovat pyytäneet Valtiokonttorilta, että Vastaamo-uhrien asiat käsiteltäisiin aikanaan mahdollisimman pikaisesti.

Vastaamon tietomurrosta syytetty Aleksanteri Kivimäki ja hänen asianajaja Peter Jaari (vas.) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa 7. helmikuuta 2024. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

– Haluaisimme, että Valtiokonttori aloittaisi käsittelyn heti kun se on rikosvahinkolain mukaan mahdollista, jotta asiakkaamme pääsisivät mahdollisimman nopeasti lopulliseen päätökseen asiassa ja eroon tästä jutusta.

Uhrit voivat ottaa yhteyttä Pajulan ja Raiskion lakitoimistoihin yhteydenottolomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.vastaamonuhrit.fi. Sovintomenettelyyn voivat osallistua myös ne asianomistajat, jotka ovat jo toimittaneet käräjäoikeuteen itse täyttämänsä korvausvaatimuslomakkeen.

– Sen jälkeen meidän juristimme ottaa yhteyttä. Toivomme, että ihmiset toimisivat nopeasti. Jokainen ihminen käsitellään omana yksilönään, ja esimerkiksi lääkärin tai terapeutin lausuntojen hankkiminen voi kestää viikkoja, Pajula sanoo.