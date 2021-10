JHL:n mukaan tilanne lastenhoitajien kohdalla on vakava. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Susanna Eksymä

Lastenhoitajat ovat vakavasti uupuneita työssään, ja pako alalta on alkanut. Näin kirjoittaa Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL tiistaiaamuna lähettämässään tiedotteessa.

Ammattiliitto JHL:n mukaan esimerkiksi sijaisuuksiin ei löydy tekijöitä. Järjestö vaatii tilanteen pikaista selvittämistä ja korjaavia toimia.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä edustavaan JHL:ään ei liiton mukaan koskaan ole tullut näin paljon yhteydenottoja lastenhoitajilta kuin viimeisen kolmen vuoden aikana. Viesteistä kantautuu huoli lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta ja henkilöstön jaksamisesta.

– Emme voi antaa tilanteen jatkua tällaisena ja vain seurata, kun lastenhoitajat väsyvät ja menettävän työkykynsä. Vaadimme, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja eduskunnan sivistysvaliokunta selvittävät pikimmiten, mikä on johtanut tähän tilanteeseen. Tarvittaessa varhaiskasvatuslakia on muutettava henkilöstörakenteen osalta, jotta kriisi ei jatku ja pahene, vaatii JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tiedotteessa.

JHL vaatii pikaista muutosta kasvatusvastuullisen henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun tarkasteluun.

– Suhdeluvun tarkastelu koko päiväkodin tasolla vaarantaa lasten turvallisuuden ja aiheuttaa kohtuutonta huolta lastenhoitajissa. Lastenhoitajat ovat usein vastuussa koko lapsiryhmästä yksin, kun ryhmän muut mitoitukseen laskettavat henkilöt ovat kokouksissa, tapaamisissa, koulutuksessa, suunnittelemassa työtään tai sairaana. Pahimmillaan ulkona on ollut yli 50 lasta, joukossa myös erityistä tukea ja hoitoa tarvitsevia lapsia. Tämän lapsimäärän kanssa on ollut vain kolme lastenhoitajaa ja yksi avustaja.

Varhaiskasvatuslain tiukennus astui voimaan 1.8. Sen mukaan suhdeluvuista voi poiketa vain lasten äkillisissä hoidon tarpeen muutoksissa. JHL sanoo, että tiukennus ei kuitenkaan käytännössä toteudu.

JHL:ään tulleiden yhteydenottojen mukaan lastenhoitajat eivät pysty enää tekemään työtään työmoraalinsa ja arvojensa mukaisesti.

– Sijaisia ei ole saatavilla ja tilannetta paikataan ottamalla avustavaa henkilökuntaa lapsiryhmiin hoitajiksi. Vakituiset sijaiset irtisanoutuvat ja ottavat mieluummin sijaisuuskeikkoja vastaan, kun eivät enää jaksa työskennellä vallitsevassa kaaoksessa joka päivä, kuvaa JHL:n vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi.

Niemi-Laineen ja Pirttijärven mukaan päiväkotien tavallisiin ryhmiin on ryhdytty myös sijoittamaan vahvaa kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevia ja monikulttuurisia lapsia. Tämä on johtanut siihen, että lasten tasapuolista huomioimista on entistä vaikeampi toteuttaa.