Yli puolet koulunkäynninohjaajista on saanut töissä osakseen potkuja ja lyöntejä. Kuvituskuva/arkisto. Kuva: Arkisto / Jussi Leinonen

Julkisten ja hyvinvointialojenliitto (JHL) vaatii, että koulunkäynninohjaajille ja -avustajille mahdollistetaan laillinen oikeus pitää aggressiivista oppilasta aloillaan. Tällä hetkellä lainsäädäntö kieltää ohjaajilta kiinnipitämisen.

JHL:n mukaan lisääntynyt väkivalta ja ongelmakäyttäytyminen vaikeuttavat arkea kouluissa.

Vuonna 2020 tehdyssä Kunta10 -kyselyssä kävi ilmi, että 73 prosenttia vastanneista koulunkäynninohjaajista oli kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Lyöntien ja potkujen kohteeksi oli joutunut reilusti yli puolet vastaajista.

JHL:n mukaan kouluissa on jatkuvasti tilanteita, joissa kiinnipito on ainoa turvallinen keino oppilaan aggressiivisen käytöksen rauhoittamiseksi. Kiinnipito ja luokasta poistaminen on sallittua kuitenkin vain opettajille ja rehtoreille.

– Lainsäädäntö on koulunkäynninohjaajien ja -avustajien kohdalla puutteellinen, eikä anna heille tarvittavia oikeuksia. Nykyinen perusopetuslaki ei itse asiassa mainitse heitä lainkaan, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kummastelee.

JHL:n mukaan kenen tahansa aikuisen on pyrittävä ja kyettävä estämään väkivaltaista käytöstä, eivätkä tilanteet aina ratkea puhumalla. Tarvittaessa riehujaa tulee voida rajoittaa myös fyysisesti ilman että työntekijän oma oikeusturva vaarantuu.

Tällä hetkellä kiinnipitotilanteen seurauksista voi seurata jopa pahoinpitelytuomio, irtisanominen ja vahingonkorvausvastuu työntekijälle. JHL katsoo, että asiasta on välttämätöntä säätää lain tasolla.

JHL:n tiedotteessa muistutetaan, että on löydettävä keinoja tukea oppilaita niin, ettei kiinnipitoon tarvitse turvautua toistuvasti.

– Voimankäytön on oltava kaikissa tilanteissa mahdollisimman vähäistä ja lyhytkestoista. Siihen on kuitenkin oltava ääritilanteissa lailliset oikeudet, JHL:n ammattialatoiminnan asiantuntija Sanna Pihakivi sanoo.