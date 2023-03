Rautatiealan sovintoehdotus hyväksyttiin ja alalle saatiin uusi kaksivuotinen työehtosopimus, kertoo Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tiedotteessaan. JHL:n osalta lakkouhka peruuntuu.

Varoitus kahdesta lakosta maaliskuulle on voimassa vielä toisella rautatiealan työntekijäliitolla, veturinkuljettajia edustavalla Rautatiealan Unioni RAU:lla. Ensimmäinen lakko ajoittuisi 6.–10. maaliskuuta, toinen 13.–17. maaliskuuta. RAU ja Palta eivät ole toistaiseksi päässeet sopuun uudesta työehtosopimuksesta.

JHL:n hallitus, Raideammattilaiset JHL:n hallitus sekä työnantajia edustava Palta hyväksyivät valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran keskiviikkona tekemän rautatiealan sovintoehdotuksen.

– Ympäristössä olevat realiteetit huomioiden lopputulos on siedettävä. Hyvänä asiana voi pitää, että nyt palkkaliitteessä 4 olevien raitiovaunukuljettajien, metrojunakuljettajien ja kaupunkiraideliikennekuljettajien palkkaukseen liittyvät vinoutumat on saatu korjattua järjestelyerällä, joka on 207 euroa ohjekuukausipalkkoihin sopimuskauden aikana, JHL:n neuvottelupäällikkö Teppo Järnstedt kertoo tiedotteessa.

Rautatiealan palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana yhteensä kuuden prosentin verran. Sopimukseen kirjattiin myös huhtikuussa 2023 palkan yhteydessä maksettava 500 euron kertaerä. Työehtosopimukseen kirjattiin myös 32 päivän palkallinen vanhempainvapaa ei-synnyttävälle vanhemmalle entisen kolmen päivän vapaan sijaan.

Uutista korjattu 2. maaliskuuta kello 9.49: RAU:lla on yhä voimassa oleva lakkovaroitus.