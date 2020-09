Oulun kaupunki yrittää pienentää menojaan ulkoistamalla aputoimintoja. Arkistokuva. Kuva: Raisa Huttunen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (Jyty) ovat näreissään Oulun kaupungin ulkoistamissuunnitelmista, jotka uhkaavat reilun 300 ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijän työehtoja ja -suhteita.

JHL ja Jyty pitävät suunnitelmia armottomana henkilöstön kurittamisena ja törkeänä työehtoshoppailuna.

– Pelkät euronkuvat silmissä vilkkuen tehdyt päätökset ovat armottomia ja lyhytnäköisiä. Pienipalkkaisten ammattilaisten elannon kurjistaminen ja työsuhteiden vaarantaminen on surkeinta mahdollista päätöksentekoa. Ulkoistaminen voi romuttaa myös kaupunkilaisten palvelut, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine lataa tiedotteessa.

Liittojen mukaan asian valmistelu on ollut salamyhkäistä. Kuntien yhteistoimintalain nojalla työnantajan on selvitettävä henkilöstön edustajille, millaisia seurauksia työehtosopimuksen vaihtumisesta koituu.

– Hyvä yhteistoiminta edellyttää, että Oulu antaa pääluottamusmiehille täsmällistä, riittävää ja oikea-aikaista tietoa. Yhteistoimintalakia on noudatettava Oulussakin, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo.

Liitot muistuttavat, että säästöjä tavoittelevat ratkaisut ovat monissa kunnissa osoittautuneet lopulta kalliimmiksi kuin omana työnä tuotetut palvelut.

– Mikäli Oulun päättäjät eivät ymmärrä omaa parastaan ja hyödynnä muualta Suomesta saatuja kokemuksia, on pakko kysyä millainen ketunhäntä tässä on kainalossa? Kenen tarpeisiin Oulu on ulkoistamisiaan suunnittelemassa, puheenjohtajat pohtivat.