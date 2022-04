Julkisten ja hyvinvointialojen keskusliitto (JHL) aloittaa työtaistelutoimet Destiassa uudelleen 2. toukokuuta. Liiton mukaan syynä tähän on se, että Destia petti lupauksensa työehtojen säilyttämisestä ja estää tarkoituksella työntekijöidensä järjestäytymisoikeuden JHL:ään.

Destia ei ota tällä hetkellä JHL:ää mukaan työehtoneuvotteluihin.

– Suuri osa Destian työntekijöistä on JHL:n jäseniä, mutta tällä hetkellä JHL ei pääse valitsemaan yhtiöön luottamusmiehiä. Emme pysty valvomaan, miten jäsentemme työehdot toteutuvat, sopimusasiantuntija Kari Lehtinen sanoo.

Destia on ilmoittanut noudattavansa yleissitovaa työehtosopimusta sen jälkeen kun se luopui JHL:n kanssa tekemästään normaalisitovasta työehtosopimuksesta. JHL on kuitenkin yleissitovassa sopimuksessa yksi sopijaosapuoli. Destia ei ole antanut JHL:n nimittää sähköalan työntekijöille omaa luottamusmiestä.

– Tähän pitää saada muutos. JHL on otettava osapuoleksi työehtosopimukseen, jota yhtiö noudattaa.

Destian ICT- ja Energia-alan töitä tekevistä työntekijöistä reilusti yli puolet ovat järjestäytyneet JHL:ään.

JHL:n tiedotteen mukaan Destia on muuttanut yksipuolisesti työehtoja sekä vaatinut uusille työntekijöille jopa 12 kuukauden irtisanomisaikoja. Lisäksi liiton mukaan on tiedossa tapauksia, joissa työvuoron pituudeksi on määritelty 12 tuntia ilman ylityökorvauksia.

JHL ilmoittaa, että liitto on jo pitkään yrittänyt ratkaista asiaa tuloksetta. Nyt liitto antoi uhkauksen lakosta, joka on voimassa toistaiseksi. Lakon piiriin kuuluvat kaikki Destia Group Oyj:n työt, jotka tehdään sähköalan tes- energia-ict-verkosto -työehtosopimuksen piirissä.

Destia on nykyään osa ranskalaista Colas-konsernia.