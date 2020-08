Jesse Puljujärvi on tehnyt vuoden pituisen sopimuksen Oulun Kärppien kanssa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Jesse Puljujärvi on solminut yksivuotisen sopimuksen Oulun Kärppien kanssa tulevalle liigakaudelle.

Tulevalla kaudella Puljujärven tavoite on kehittää pelaajana kokonaisvaltaisuutta ja tasaisuutta. Hänen mukaansa Oulussa on hyvä ympäristö kehittymiseen ja "mahtavia ihmisiä ympärillä".

– Täällä on hyvä ottaa niitä seuraavia askelia omaa uraa ajatellen.

Puljujärvi edusti Kärppiä myös viime kaudella. Hän kertoo Kärppien tiedotteessa, että kausi oli onnistunut sekä tuloksellisesti että oman kehityksen kannalta.

– Viime kaudesta jäi kokonaisuutena tosi hyvät fiilikset. Joukkueessa oli hyvä henki ja voitimme paljon pelejä. Omakin peli tuntui hyvältä, ja pystyin ottamaan steppejä eteenpäin monissa pienissä asioissa, Puljujärvi sanoo.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho iloitsee Puljujärven päätöksestä jäädä Ouluun. Yhdeksi Liigan parhaista pelaajista noussut Puljujärvi tuo hänen mukaansa joukkueeseen ratkaisuvoimaa.

– Jessen kannalta viime kausi oli napakymppi. Hän meni sekä pelillisesti että henkisesti eteenpäin. Hän on yksi Liigan valovoimaisimmista yksilöistä, joka tulee vetämään yleisöä joka puolella Suomea. Hänen tavoitteensa on NHL:ssä, ja uskon, että tämän kokemuksen kautta hän on taas vähän valmiimpi siihen. Ottajia oli varmasti joka puolella Eurooppaa, joten on upeaa, että Jesse valitsi jäädä Ouluun ja Kärppiin.

Puljujärvi liittyy mukaan Kärppien joukkueharjoituksiin ensi maanantaina.