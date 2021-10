Jesse Puljujärvi on ollut kauden alussa tehokkaana. Arkistokuva. Kuva: Oilers

Jesse Puljujärvi jatkoi tuloksekasta kauden avaustaan, kun Edmonton Oilers nujersi Calgary Flamesin 5–2. Puljujärvi laukoi yhden maalin ja syötti kaksi, ja on kauden kahdessa ensimmäisessä runkosarjapelissä koonnut nyt neljä tehopistettä.

Puljujärvi huhki Calgaryn maalin edustalla väellä ja voimalla, ja sai kaksiminuuttisenkin maalivahdin häirinnästä.

– Joo, yritän olla siellä. Itse asiassa en tiedä siitä jäähystä. Yritän olla siellä ja olla vahva...en tiedä, vaikea sanoa, mutta kosketin maalivahtia, enkä tiedä mitä säännöt sanovat, Puljujärvi selvensi Oilersin nettisivuilla.

Oilersin Connor McDavid laukoi uransa 11. hattutempun ja maalivahti Mike Smith torjui 43 laukausta. Puljujärveltä pyydettiin ottelun jälkeen asiantuntija-arviota siitä, onko McDavidin vai Leon Draisaitlin laukaus suoraan syötöstä parempi.

– Kenellä on parempi, Puljujärvi toisti ensi kysymyksen Draisaitlin odottaessa vieressä vastausta.

– Connorin. Ei, minusta Leonilla on yhä parempi, mutta Connor on tulossa. Se on tulossa, Puljujärvi naureskeli.

Laine ratkaisi voiton Columbukselle

Patrik Laine ratkaisi Columbus Blue Jacketsille 2–1-jatkoaikavoiton Seattle Krakenista NHL-jääkiekkoliigassa. Laine sai nopeassa hyökkäyksessä syötön Zach Werenskilta ja upotti rannelaukauksen oikealta laidalta, kun jatkoaikaa oli pelattu 2.16.

– Se tuntui mahtavalta. On aina kiva saada voittomaali jatkoajalla, mutta erityisesti nyt kun näin ensimmäisen kerran fanit täällä ja tein maalin, Laine sanoi NHL:n nettisivuilla.

Carolina Hurricanes kävi ryöstämässä pisteet Nashvillesta voittamalla Predatorsin. Carolinan 3–1-voittomaalin viimeisteli Sebastian Ahon syötöstä Teuvo Teräväinen, kun ottelua oli pelaamatta minuutti ja 12 sekuntia. Teräväinen teki maalinsa, kun Nashville haki tasoitusta ilman maalivahti Juuse Sarosta.

Suomalaisonnistumisen jälkeen Nashvillen ruotsalaishyökkääjä Filip Forsberg kavensi loppuluvuiksi 3–2. Saros torjui yhteensä 29 kertaa.

Florida Panthers kaatoi New York Islandersin 5–1, ja Floridan kapteeni Aleksander Barkov teki joukkueensa viidennen maalin. Päätöserän onnistuminen oli Barkovin ensimmäinen maali tällä kaudella.

Floridan sankari oli kanadalaishyökkääjä Sam Bennett, joka teki kolme maalia. Floridan Anton Lundell jäi pisteittä, mutta uurasti kaukalossa 15 minuuttia. Sen sijaan Eetu Luostarinen sekä Olli Juolevi olivat katsomossa ja Markus Nutivaara loukkaantuneena.

New York Rangersin Kaapo Kakko loukkaantui jo Montrealia vastaan avauserässä ja sai ylävartalovamman ehdittyään pelata vain runsaat kuusi minuuttia. Rangers voitti ottelun 3–1.

Rangersin päävalmentaja Gerard Gallant ei kertonut yksityiskohtia Kakon loukkaantumisesta, vaan sanoi, että suomalaishyökkääjän tilanteen arvioidaan joka päivä uudelleen.

– On vaikeaa menettää kärkipelaaja ottelun aikana, erityisesti Kaapon kaltainen kärkipelaaja. Mutta se on osa peliä, ja muut kaverit pistivät enemmän peliin ja saivat hiukan enemmän jääaikaa, Gallant sanoi New York Postin mukaan.