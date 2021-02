Raleigh

Jesse Puljujärvi teki NHL-jääkiekkourallaan osaltaan historiaa, kun hän teki ensimmäisessä erässä Edmonton Oilersin avausmaalin Winnipeg Jetsiä vastaan. Edmonton kukisti Winnipegin kanadalaisjoukkueiden kohtaamisessa 3–2.

Puljujärven NHL-uran 20. maali jäi kiekkohistoriaan sikäli, että osuman syöttänyt suomalaishyökkääjän ketjukaveri Connor McDavid kirjautti tilanteessa NHL-uransa 500. tehopisteen.

– Tämä oli saavutuksena yhdenlainen virstainpylväs. Tänne saakka on kuljettu pitkä matka, McDavid kertoi Edmontonin verkkosivuilla.

– NHL:ssä 500 tehopisteeseen yltäneitä pelaajia on aika joukko, mutta merkittävää on se, kuinka lyhyessä ajassa hän on tuon pistemäärän kerännyt, Oilersin päävalmentaja Dave Tippett kehui liigasivuilla uransa kuudennetta NHL-kautta pelaavaa McDavidia.

Edmontonin tehopelaaja Winnipegiä vastaan oli kaksi maalia tehnyt saksalaishyökkääjä Leon Draisaitl. McDavid johtaa NHL:n pistepörssiä lukemin 9+23. Draisaitl on toisena 10+18 merkinnällä.

Taannoisesta tappiostaan Winnipegille hyvityksen saanut Edmonton on NHL:n "kanadalaisdivisioonassa" nosteessa, sillä Oilers on voittanut viidestä viime ottelustaan neljä.