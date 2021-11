Jesse Koskenkorva (keskellä) ja Oulun Kärpät solmivat jatkosopimuksen jo tässä vaiheessa kautta. Arkistokuva. Kuva: Jukka Leinonen

Kärpät kertoo tiedotteessaan, että seura on solminut jatkosopimuksen hyökkääjä Jesse Koskenkorvan kanssa. Sopimus on mallia 2+1, eli Koskenkorva nähdään kärppäpaidassa ainakin kevääseen 2024 saakka.

– Kossu on noussut tällä kaudella sille tasolle, jota on odotetukin, ja hän on tärkeä palanen joukkuetta. Kehityspotentiaalia löytyy myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi hänellä on johtajan ominaisuuksia, joita joukkueessa aina tarvitaan. Tästä esimerkkinä kapteenin rooli Kärppien A-nuorissa, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kommentoi tiedotteessa.

22-vuotias Koskenkorva on Oulun kasvatti, jonka junioripolku kuljetti keltamustiin D-juniori-ikäisenä. Jääkiekko on aina ollut läsnä Koskenkorvan perheessä ja kiekkoilijan esikuva löytyykin aivan miehen lähipiiristä. Jessen setä Kimmo Koskenkorva teki mittavan uran jääkiekkoilijana. Hän edusti Kärppien lisäksi muun muassa SaiPaa ja Skellefteå AIK:ta.

– Muistan kyllä paljon siitä, kun ollaan oltu katsomassa Kimmon pelejä. Silloin jo siellä pelasi jätkiä, joiden kanssa saan nyt itse pelata samassa joukkueessa. Silloin ajattelin, että haluaisin itsekin olla vielä joskus tuolla. Nyt sitten heidän kanssaan saa ihan tasapäisesti treeneissä vääntää. Se on mielestäni ihan siisti homma, Jesse Koskenkorva toteaa.

Liiga-debyyttinsä hyökkääjä teki kaudella 2016–2017 ollessaan vasta 17-vuotias.

Suurin henkilökohtainen tavoite Koskenkorvalla oli tähän kauteen lähdettäessä, että hän vakiinnuttaa pelipaikka joukkueessaan. Siinä nuori mies on onnistunutkin: 24 pelaamassaan ottelussa hän on kirjauttanut pistetililleen tehot 4+8=12.

Uran seuraavat stepit ovat nuorella hyökkääjällä kirkkaana mielessä.

– Tuleville vuosille tavoitteena on, että pystyn kasvattamaan vastuutani ja olemaan oikeasti tärkeä ja johtava pelaaja Kärpissä.