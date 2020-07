Yle Areenassa nähtävissä oleva kaksiosainen dokumentti Jeff Bezos ja Amazonin valta on monessakin mielessä pysäyttävää katsottavaa. Se on kriittinen katsaus yhteen maailman suurimmista teknologiajäteistä, joista on tulossa, ja osin jo tullut, hallitusten veroisia maailmantapahtumien heiluttelijoita.

Sillä, että Amazon syntyi nettikirjakauppana, ei välttämättä ollut juurikaan tekemistä perustaja Jeff Bezosin lukemisharrastuksen kanssa.