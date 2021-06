Elena Mindru julkaisee tänään sinkun elokuussa julkaistavalta Hope-albumiltaan. Kuva: Andrei Budescu

Romanialaissyntyisellä, hiljattain Ouluun asettuneella jazzmuusikko Elena Mindrulla on takanaan muutosten vuosi.

Poikkeusaikojen keskellä Mindru jätti kulttuurituottajan tehtävät Savoy-teatterissa Helsingissä ja muutti tammikuussa perheineen Ouluun tultuaan valituksi Oulun Musiikkijuhlat -festivaalin johtajaksi.

Kaiken myllerryksen keskellä on syntynyt myös uutta musiikkia.

– Korona-aika on ollut kaikin puolin rankkaa. Epävarmuus uran ja elämän suunnittelussa on ollut läsnä koko ajan. Musiikin tekeminen on auttanut selviämään yli vaikeista ajoista. Olen tyytyväinen, että ainakin sitä on ollut mahdollista tehdä, kun niin moni muu asia on ollut rajoitettua, Mindru puhuu.

Hän julkaisee yhden poikkeusaikana syntyneen kappaleen tänään suurimmissa musiikin suoratoistopalveluissa. Run away -nimeä kantava kappale on toinen sinkkulohkaisu elokuussa julkaistavalta Hope-albumilta.

Kappaleeseen on tehty myös musiikkivideo. Kappaleen kantavia teemoja ovat muun muassa pakolaisuus, yksilön sisäinen henkinen taistelu, epävarmuus ja epätietoisuus tulevaisuutta kohtaan sekä hylätyksi tulemisen pelko.

Mindru kertoo koko tulevan levynsä olevan teemaltaan synkähkö, mutta se pitää sisällään myös valon pilkahduksia.

– Siinä puhutaan myös toivosta – siitä, miten nämä epävakaat ajat voivat tuoda myös ihmiset yhteen ja saattaa heidät tietoisiksi siitä, että meidän on tehtävä jotain yhteisen elinympäristömme ja koko maailman suojelemi­seksi.

Puolalainen viuluvirtuoosi mukana

Mindru on tehnyt uuden levynsä yhteistyössä puolalaisen viulustivirtuoosin Adam Baldychin kanssa.

– Koko uuden levyn tarina alkaa vuonna 2018 ensimmäisestä konsertista, jonka teimme Adamin kanssa Romaniassa. Alusta lähtien kokemamme musiikillinen yhteys on ollut levyprojektin kantava voima, Mindru kertoo.

Levynteossa on ollut mukana myös Mindrun puoliso, pianisti Tuomas J. Turunen sekä muita huippumuusikoita, kuten basisti Oskari Siirtola ja rumpali Anssi Tirk­konen.

Mindru kertoo uuden levyn olevan jo painoa vaille valmis. Run awayn ja aiemmin julkaistun Hay Moonin lisäksi muita sinkkulohkaisuja ei ole enää odotettavissa ennen levyjulkkareita.

Kiireinen loppuvuosi

Elena Mindru iloitsee kesän näyttävän keikkailun suhteen hyvältä.

– Toivottavasti koronatilanne jatkaa paranemistaan ja saamme esiintyä.

Keikkakalenteriin on jo merkitty muun muassa Joroisten Musiikkipäivät, jossa hänen on määrä esiintyä miehensä ja Jyväskylä Big Bandin kanssa heinäkuussa.

– Elokuussa esiinnyn Electric Castle -festivaalissa Clujin Kansallisoopperan orkesterin kanssa ja siirryn työskentelemään Pariisissa sijaitsevaan taiteilijaresidenssiin Cité Internationale des Artsiin. Sen yhteydessä järjestetään levynjulkaisukonsertti Pariisissa 27. elokuuta, Mindru kertoo kesäsuunnitelmistaan.

Oulussa Mindru esiintyy loppuvuodesta Jazzliiton yhteistuotantokiertueella.

Uuteen arkeen totuttelua

Mindrun pitää kiireisenä myös Oulun musiikkijuhlien johtajuus.

– Juuri tällä viikolla julkistimme Jumprun Jazzpatio -sarjan ohjelmiston. Syksyn Jazz & Etno -sarjan sekä Oulun Musiikkijuhlien ensi vuoden ohjelmisto ovat loppusuoralla. Jälkimmäistä suunnitellaan festivaalin uusien taiteellisten johtajien Elina Vähälän ja Jukka Perkon kanssa.

Mindru myöntää, ettei uuteen pestiin tarttuminen pandemian keskellä ole ollut helppoa.

– Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että tämän vuoden festivaali toteutettiin, vaikkakin striimattuna ja supistettuna.

Oulussa Mindru sanoo viihtyvänsä, vaikka kokonaan uuteen arkeen totuttelu on ottanut aikansa.

Kun Mindru ei tee töitä tai musiikkia, hän kertoo viihtyvänsä perheensä kanssa luonto- ja liikunta-aktiviteettien parissa.

– Olemme löytäneet monta kivaa koko perheen ajanviettopaikkaa Oulussa.

Mindru on mielissään myös Oulun kulttuuripääkaupungiksi valinnasta.

– Tämä on merkittävä asia koko kaupungille. Oulu tarvitsee ja ansaitsee tämän tittelin. Oululla on vahva potentiaali ja kaupungissa tulee varmasti näkymään isoa kehitystä vuoteen 2026 mennessä. Haluan, että Oulun Musiikkijuhlat ovat mukana ja tuovat osuuteensa tähän.