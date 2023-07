Arkistokuva. Elojazz järjestetään tulevalla viikolla 35. kertaa Oulussa. Kuva on viime vuoden festivaaleilta Hupisaarten teatterista.

Jazzin ja rytmimusiikin sävelet levittäytyvät jälleen ensi viikolla Ouluun, kun Elojazz järjestetään 35. kertaa. Kesän loppua kohti kurottava festivaali viettää tänä vuonna kolminkertaista juhlaa.

Festarin oman juhlavuotensa lisäksi tapahtumaa alusta saakka tuottanut Jazz-20 ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Myös Elojazzin taiteellinen johtaja, trumpetisti Jukka Eskola on luotsannut festivaalia jo kymmenen vuotta.

– Tämä on itselleni vuoden tärkein tapahtuma. Samalla festari on kesän päätös ja piste sille, mitä on ympäri vuoden suunniteltu, Eskola sanoo.

Nelipäiväinen Elojazz käynnistyy ensi keskiviikkona juhlakonsertilla Madetojan salissa. Eskola kuvaa avajaiskonserttia spesiaaliksi, sillä se toteutetaan ensimmäistä kertaa yhteistyössä Oulu Sinfonian kanssa.

– Konsertissa kuullaan jazz- ja rytmimusiikkia festivaaleilla ennen kuulemattomalla sinfonisella soundilla.

Tapahtuman avaa Eskolan ja Oulu Sinfonian yhteisesitys, jossa kuullaan niin ikään 50-vuotistaiteilijajuhlaa viettävän Jukka Linkolan Eskolalle säveltämä flyygelitorvikonsertto.