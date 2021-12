Kuntosali FITin yrittäjä Sakari Kiljander kertoo, että koronasulun mahdollisuus aiheuttaa turhautumista alan yrittäjissä. Kuva: Teija Soini

Oululaisen Kuntosali FITin yrittäjä Sakari Kiljanderin mukaan korona on iskenyt kuntokeskusalaan rajusti. Liikevaihto on alan yrityksillä yleisesti ottaen pienentynyt 10–20 prosenttia ja yksittäisiä kuntosaleja on jouduttu tyystin lopettamaankin.

– Voittomarginaali meidän alallamme ei muutenkaan ole kovin suuri. Jatkuvaa selviämistähän tämä nyt on, mutta yleisesti verkostoissa tuntuu vallitsevan taistelumieliala.