Shaun Heshkan ura ei jatku ensi kaudella Kärpissä. Arkistokuva. Kuva: Niina Hentilä

Viisi vuotta, 295 peliä, 153 tehopistettä ja yksi Suomen mestaruus. Kärpät on ollut kanadalaispuolustaja Shaun Heshkalle hänen elämänsä tärkein seura ja Oulu jo vuosia Heshkan perheen toinen kotikaupunki, mutta nyt Kärppien ja puolustajan matka on tullut tiensä päähän.

– Pois lähteminen on todella vaikeaa, sillä tämä on meidän perheemme koti. Lapseni ovat kasvaneet täällä. Tämä on heidän kotinsa ja täällä heidän ystävänsä ovat, Kärpät tämän kauden jälkeen jättävä Heshka sai sanottua ennen kuin miehen ääni murtui.