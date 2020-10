Oulu

Huumeiden käyttömäärän nousivat Oulussa maaliskuussa. Kuvituskuva. Kuva: Marja Ahtola

Oulun jätevesitutkimuksissa todettiin maaliskuussa ennätyksellisen korkeat huumausaineiden käyttömäärät. Korona-aikana puolestaan huumeiden käyttö laski merkittävästi.

Näin selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämästä tutkimuksesta, jossa seurataan huumausaineiden jäämiä suurimpien kaupunkien jätevesissä. THL on teettänyt tutkimusta joka toinen vuosi vuodesta 2012 lähtien. Tänä vuonna näytteitä on kerätty 27 kaupungin jätevesistä maaliskuussa ja loppukeväästä. Lisäksi Oulussa ja neljässä muussa kaupungissa on tehty huhtikuusta lähtien viikoittaista seurantaa.