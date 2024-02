Lakeuden EKO -lautakunta on hyväksynyt jätehuollon perusmaksun osana jätetaksaa. Taksat astuvat voimaan huhtikuun alussa.

Yhden ja kahden asunnon taloissa perusmaksu on 15 euroa kaudelta. Rivi- ja kerrostaloissa sekä asuntoloissa kausimaksu on 30 euroa. Yhden huoneiston vapaa-ajan asunnoissa perusmaksu on 10 euroa kaudelta.