Tärkeää olisi varmistaa, että rokotejakeluun mahdollisesti kaavaillut muutokset eivät entisestään heikentäisi jakeluperusteita, joista Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu kärsivät jo nykytilanteessa. Kuva: Pekka Peura

Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä suositteli viime viikolla, että koronarokotteiden jakelussa huomioitaisiin väestön määrän lisäksi alueellinen epidemiatilanne.

Ehdotus on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Sitä on kannatettu erityisesti pääkaupunkiseudulla eli siellä, missä tartuntatilanne on juuri nyt vaikea. Muualla rokotusjärjestyksen muuttaminen saa pääosin varautuneen vastaanoton. Valtaosa sairaanhoitopiireistä kannattaa nykyistä rokotejärjestystä.