Oulun poliisilaitoksen järjestäytynyttä rikollisuutta tutkiva ryhmä on tehnyt kuluvan vuoden maaliskuusta lähtien töitä törkeänä huumausainerikoksena tutkittavan tapauksen parissa. Rikoskokonaisuuden epäillään olevan osa organisoitua järjestäytynyttä rikollisuutta.

Poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että kyseessä on vakava rikoskokonaisuus huumausaineiden määrän ja laadun vuoksi. Huumeita on myyty ja levitetty Oulun seudulla, ja poliisi on takavarikoinut esitutkinnan aikana huomattavan määrän huumausaineita.

Tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Ilkka Riikola kertoo, että takavarikoidut huumausaineet ovat pääasiassa amfetamiinia, subutexiä ja kokaiinia, joista kaksi ensimmäistä ovat tavanomaisia aineita Oulun poliisilaitoksen alueella.

– Kokaiinin takavarikointi on huomattavan suuri verrattuna Oulun poliisilaitoksen aikaisemmin tekemiin takavarikointeihin. Asia myös osoittaa, että kokaiini yleistyy myös pohjoisen alueella, Riikola kertoo.

Takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvoksi Riikola arvioi useita satoja tuhansia euroja. Hän ei kommentoi, mistä huumausaineet ovat päätyneet Ouluun.

Esitutkinnassa on ollut useita rikoksesta epäiltyjä, joista osa on edelleen vangittuna.

Rikoskokonaisuus on siirtynyt poliisilta syyteharkintaan ja asiaa käsitellään Oulun käräjäoikeudessa syyskuun aikana.

Juttua täydennetty 20.8.2021 kello 9.22: Lisätty tutkinnanjohtaja Ilkka Riikolan kommentit ja yksityiskohdat huumausaineista.