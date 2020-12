Iisisti ottava Ryichi Sakamoto on säveltänyt musiikin muun muassa elokuviin Merry Christmas Mr. Lawrence, Viimeinen keisari ja Babel. Kuva: CINERIC, INC - BORDERLAND MEDIA

Ryuichi Sakamoto: Coda





Pelkästään se on miellyttävää, että dokumentti on tehty Japanissa. Maa on olevinaan kuin mikä tahansa länsimaa, mutta samalla se on jotain aivan muuta. Pelkästään luonnon taustaäänet ovat toista maata. Usein sataa.

Myös dokumentin päähenkilö on miellyttävä, nyt 68-vuotias sympaattinen säveltäjä Ryuichi Sakamoto, joka käyskentelee ja juttelee verkkaisesti urbaaneissa ja puistomaisissa miljöissä.

Ohjaaja Stephen Nomura Schible antaa kameran seurata säveltäjää. Välillä tulee takautumia menneisyyteen, mutta pääjuoni pysyy koko ajan kirkkaana. Se perustuu Sakamaton elämään.

Entinen poptähti

Sakamoto on elokuviin erikoistunut säveltäjä, konserttimuusikko ja ympäristöaktivisti sekä entinen näyttelijä ja poptähti, jonka 40 vuoden takainen elektrobändi Yellow Magic Orchestra kuulostaa yhä kiinnostavalta.

Lisäksi Sakamoto on syöpäpotilas. Se pohdituttaa häntä ymmärrettävästi paljon. Elämä on kuolemista.

Vaikka nimi Coda (italiaksi häntä) tarkoittaa koodaa eli musiikillisen kokonaisuuden päätöselementtiä, dokumentti ei ole testamenttimainen yhteenveto.

Se on pikemminkin otos yhden viisaan ihmisen arjesta ja ajatuksista. Kuvaavaa on, että Fukushiman hyökyaallon pahoin runteleman flyygelin vinksahtanut sointi tuntuu kiinnostavan säveltäjää enemmän kuin prikulleen viritetty Steinway.

Dokumenttia seuraa taltiointi Sakamoton konsertista New Yorkissa.

Yle Teema & Fem klo 22.00.