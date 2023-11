Oulu

Ravintoloitsija Hitoshi Ujiee kertoo huomanneensa suomalaisten persouden nuudeleille jo asuessaan Japanissa.

”Kun vein suomalaisia kollegoita ramen-paikkoihin, huomasin että he pitivät japanilaisia nuudeleita herkullisina.”

Japanilaisesta keittiöstä sushi on valloittanut jo suomalaisten sydämet – kenties koska täällä raa’an kalan syöminen on tuttua. Japanilaisille sushi on kuitenkin vain osa monipuolista ruokakulttuuria.

”Ramen on edullisempaa ja helpompaa syödä kuin sushi, ja myös lapset pitävät siitä”, Hitoshi kertoo.

Mikä toi pariskunnan Ouluun, millaisista aineksista kootaan täydellinen ramen-annos ja mikä on itse ramen-nuudeleissa ja liemessä olennaista – muun muassa näihin kysymyksiin Hitoshi ja Chika Ujiee vastaavat Radio Kalevan haastattelussa.

Toimittaja on Sini Salmirinne.