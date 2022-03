Tokio

Japanin itäosassa on tapahtunut voimakkuudeltaan 7,3:n maanjäristys, jonka vuoksi maan koillisosaan on annettu tsunamivaroitus. Maanjäristys on tuntunut muun muassa pääkaupunki Tokiossa.

Tämän voimakkuuden maanjäristys määritellään erittäin voimakkaaksi.

Loukkaantuneista tai kuolonuhreista ei ole ainakaan toistaiseksi kerrottu. Yli kahden miljoonan kotitalouden kerrotaan jääneen sähköttä järistyksen vuoksi.

Maanjäristys tapahtui Fukushiman alueen rannikkoseudulla noin 60 kilometrin syvyydessä hieman ennen puolta yötä paikallista aikaa.

Viranomaiset ovat kertoneet tarkistavansa Fukushiman ydinvoimalan toimintoja maanjäristyksen jälkeen.

Maaliskuussa 2011 maanjäristyksen aiheuttamat tsunamiaallot löivät Fukushiman ydinvoimalan reaktoreihin ja aiheuttivat vakavimman ydinonnettomuuden sitten Tshernobylin ydinkatastrofin vuonna 1986.

Vuoden 2011 tsunamissa kuoli tai katosi noin 18 500 ihmistä.