Omasta olohuoneesta striimattava keikka on läpileikkaus Janne Aslak Räsäsen taipaleesta biisintekijänä. Kuva: Anssi Juntto

Korona-aikana Janne Aslak Räsänen on saanut todeta saman kuin lukuisat muutkin muusikot: Keikkailun loputtua raha on ollut tiukassa. Räsäselle soitonopetus on käytännössä ollut ainoa tulonlähde, mutta sitäkään ei ole voinut tehdä enempäänsä.

Pari viikkoa sitten Räsänen kertoi Facebookissa kurjasta taloudellisesta tilanteestaan ja siitä, kuinka hän oli joutunut turvautumaan Tuiran seurakunnan ruoka-apuun. Postauksella ei ollut tarkoitus kerjätä vaan tuoda esille muusikoiden ja muiden kulttuurialan freelancereiden ahdinkoa.