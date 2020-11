Näkökulma

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) ilmoitus olla asettumatta enää ehdolle pormestarivaalissa laukaisi keskustelun, jonka ovi johtaa Mäntyniemeen vuonna 2024.

Vapaavuoren uutista on tulkittu kolmella eri tavalla. Yksi teoria on, ettei hän enää luottanut siihen, pysyykö kokoomus ykkösenä Helsingissä. On parempi lähteä ajoissa, kun pakotettuna.