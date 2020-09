Oulu

Kuivasjärven jalohaikara keräsi paikalle lukuisia lintukuvaajia. Kuva: Lauri Lajunen

Kuivasjärven ja Kaijonharjun rannoilla on viime päivinä ihmetelty ja ihasteltu suurta, valkoista haikaraa. Kysessä on jalohaikara, joita Pohjois-Pohjanmaalla on havaittu viime viikkoina useita.

BirdLife Suomen Tiira-havaintopalveluun on ilmoitettu elokuun puolivälin jälkeen jalohaikaroita Kuivasjärven lisäksi Muhoksen Muhoslammelta, Oulun Rommakonselältä, Limingan Virkkulasta ja Pyhäjoelta.