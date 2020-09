Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari valittiin sdp:n varapuhejohtajistoon puoluekokouksessa elokuussa. Kuva: Jukka Ritola

Pääministeri Sanna Marin (sd.) palaa karanteenista ja etätöistä normaaliin työtapaan. Hänelle tehty koronavirustesti osoittautui negatiiviseksi.

Asiasta kertoi valtioneuvoston viestintäosasto perjantai-iltana.

Marin jäi varotoimena etätöihin torstaina, ja hän hoiti virkatehtäviään virka-asunnostaan Kesärannasta. Marin oli saanut tiedon mahdollisesta altistumisesta Koronavilkku-sovelluksesta. Marin osallistui torstaina etänä muun muassa hallituksen neuvotteluun ja EU-maiden päämiesten videokokoukseen.

Kerta oli jo kolmas, kun Marin siirtyi etätöihin. Aiemmilla kerroilla testeissä ei ole paljastunut koronatartuntaa.

Skinnarin vuoro olla etätöissä

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) on puolestaan siirtynyt etätöihin mahdollisen korona-altistumisen vuoksi.

Valtioneuvoston kanslia tiedotti asiasta perjantaina.

Skinnari jatkaa töitään normaalisti etäyhteyksien avulla. Hänet testataan vielä perjantaina mahdollisen tartunnan varalta. Skinnari on tiedotteen mukaan oireeton ja voi hyvin.

"Enempää ei voi tehdä"

Etätöitä on kuluvalla viikolla tehnyt myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Torstaina sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti, että Kiurulta otettu koronatestitulos on negatiivinen. Samalla varotoimena aloitettu etätyöskentely päättyi.

Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ehti työskennellä hetken etänä, kunnes koronatesti osoittautui negatiiviseksi.

Keskustan kansanedustaja, entinen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen kertoi puolestaan keskiviikkona saattaneensa altistua koronavirukselle Mikkelissä ja jäävänsä siksi karanteeniin.

– Kävin juuri testeissä ja olen karanteenissa negatiiviseen tulokseen asti. Vilkku ei vilku, eikä oireita ole, Kosonen kirjoitti keskiviikkona Twitterissä.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski vakuuttaa, että hallitus noudattaa työskentelyssään tiukasti turvaohjeita.

– Hallituksen toiminnassa on ollut käytössä keväästä lähtien kaikki mahdolliset varotoimet: käsihygienia on ollut tarkkaa, hallituksen tapaamisissa ministereitä on eriytetty kahteen eri huoneeseen, ruokailut eivät ole tapahtuneet samoissa tiloissa, käytäväkeskusteluja on rajoitettu, ministereitä kuljettavissa autoissa on tehty erityisjärjestelyjä ja niin edelleen.

– Enempää ei voi tehdä. Seuraava aste olisi, että kaikki ministerit jäävät kotiin, mutta se ei ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollistakaan, Anttikoski totesi torstaina Lännen Medialle.

Juttua on päivitetty klo 13.15. Juttuun on lisätty tieto ministeri Jari Lepän etätöistä.

Päivitetty klo 20.06: Lisätty tieto pääministeri Marinin negatiivisesta koronatestistä.