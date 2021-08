Oulussa on voinut altistua useissa paikoissa. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Janne Körkkö

Oulussa on jälleen ilmennyt uusia paikkoja, joissa on voinut altistua koronavirukselle. Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että 18. elokuuta on voinut altistusta seuraavissa paikoissa: Vuolle-opisto, (Nahkatehtaankatu 2, 18.8. klo 8-16), Ravintola Piknic Valkea (18.8. klo 14.30-15), Kahvila Bacaro Doppio Valkea (18.8. klo 12.45-13.05), (Äitiys- ja lastenvaateliike Jasmin 18.8. klo 13.10-14.30).

Mainittuina aikoina paikoissa olleiden on syytä tarkkailla vointiaan ja hakeutua herkästi testiin, jos huomaa itsellään koronavirustartuntaan viittaavia oireita.

Oulussa on voinut altistua koronatartunnalle viimeisen kahden viikon aikana seuraavissa paikoissa.

• Pizzeria Da Max 19.8. klo 10.30-11.30

• Beauty Center 18.8. klo 20-21

• Fressi24 kuntosali Heikinkatu, 18.8. klo 14.30-16.00

• Vuolle-opisto, Nahkatehtaankatu 2, 18.8. klo 8-16

• Ravintola Piknic Valkea 18.8. klo 14.30-15

• Äitiys- ja lastenvaateliike Jasmin 18.8. klo.13.10-14.30

• OSAO Kaukovainio 18.8. klo 8.30-14

• Kaukovainion koulun iltapäiväkerho- ja nuorisotilat 16.8. ja 17.8. klo 12.30-16.30 ja 18.8. klo 12.30-13.30

• Kahvila Bacaro Doppio Valkea 18.8. klo 12.45-13.05

• Ravintola Galaksi, Sodexo 18.8. klo 11.30-12.30

• Kuntosali Fitness 24/7 keskusta 16.8. klo 16-18 ja 18.8. klo 11-12

• Kuntosali Liikku, Kaakkuri 17.8. klo 17-19

• Kirkkokadun Nordea 17.8 klo 10.30-12.30

• Citymarket Raksila 16.8. klo 19.45-20.15

• Koivurannan saunalautta 16.8. klo 19-20

• Oulun Kärkkäinen 16.8. klo 19.00-19.30

• Kauppakeskus Zeppelin 16.8. klo 15.00-18.15

• Kuntokeskus Kunto Ykkönen, Kansankatu 16.8. klo 16.30-18

• Ravintola Rio Bravo, Kauppakeskus Zeppelin 16.8. klo 16.30-17.30

• Tokmanni ideapark 16.8. klo 16-17

• Antell Asema, Hallituskatu 36 B, 16.8. klo 11-12

• Kuntosali Figure Fitclub 16.8. klo 10-12

• Koskelankylän Walo tanssikurssi 15.8. klo 16-20

• Ouluhallin kuntosali 15.8. klo 17.30-19

• Sticky Wingers Oulun keskusta 15.8. klo 17.30 -18.15

• Jumpru Pub & Kaarlenhovi 14.8. klo 18-01

• Muay Thai -salin "FIGHT NIGHT" Hakatie, KEMPELE 14.8 klo 16 alkaen

• Subway XXL Limingantulli 14.8. klo 13.40-14.10

• Basso Club 13-14.8. välisenä yönä klo 23-01

• Ravintola Da Max, 13.8. n. klo 19-20

• Keskustan Pancho villa 13.8. klo 18.15-19.30

• Bar Lumo, Höyhtyän ostoskeskus pe 13.8 klo 16-17

• Bussilinja 4 Tervatoppila-Kontinkangas 13.8. 13.00-13.20

• Kotipizza Hiukkavaara, Paraatikatu 8, 13.8 klo 11-12

• Oulunsalon jäähallin kuntosali, Tuohikuja 6, 12.08. klo 17.45-18.30

• Oulunsalon jäähalli 12.8 klo 16.15-17.15 sekä 13.08. 16.15-17.15

• Pizza &Buffa Limingantulli to 12.8. klo 11.30-12.30

• Sticky Wingers keskusta ke 11.8. klo 18.30-19.30

• Järkikirppis 11.8. klo 12-13

• Ravintola Pieni Lohikäärme Oulunsalo 11.8. klo 12-13

• Cafe Rooster, Torikatu 26, 11.8. klo 11.30-12.30

• Kirpputori Aasta Ööhön 11.8. klo 11-12

• Ravintola Maisema, Eden 10.8. klo 20-21

• Ravintola Pannu, 10.8. klo 18.15-21.30

• Exit Oulu, Uusikatu 22, 10.08. klo 17-18

• Ravintola Itsudemo Sushi 10.8. klo 16.30-17.30

• Hukka Xpress Rotuaari 10.8. klo 12-14

• Robson’s Oulu Superpark ti 10.8. klo 11.30-12.30

• Gamlas Hem lounas, 10.8. klo 10.30-11.30

Oulussa on myös ollut joukkoaltistumisia. Joukkoaltistumisissa altistuneet ovat tiedossa ja heihin on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä. Joukkoaltistuminen tarkoittaa yli kymmenen hengen altistumista.

Viime viikolla joukkoaltistumisia tuli ilmi seitsemän. Joukkoaltistuksia tapahtui kouluilla (Normaalikoulu, Haukiputaan koulu, Niemenrannan koulu ja Kaukovainion ala-aste), Savotta-aukion päiväkodissa, eräässä yksityistilaisuudessa ja yhdessä harrasteryhmässä.