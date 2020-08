Oulu

Juho Mäkelä (kesk.) ja AC Oulun muut pelaajat pääsevät sarjapelien makuun kesäkuun lopussa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomen jalkapallon toiseksi ylimmät sarjatasot eli naisten ja miesten Ykköset aloittavat koronaviruksen viivästyttämät kautensa kesäkuussa, kertoi Palloliitto perjantaina. Naisten Ykkönen alkaa 13. kesäkuuta ja miesten Ykkönen 27. kesäkuuta.

Miehissä pelataan kaksinkertainen sarja eli yhteensä 22 kierrosta, ja sarja pyritään päättämään lokakuun lopussa. Naisissa pelataan ensin yksinkertainen sarja (11 ottelua/joukkue) ja sen jälkeen kolme neljän joukkueen kaksinkertaista sarjaa eli "alueelliset lohkot" (6 ottelua/joukkue). Tavoite on saada naisten sarja valmiiksi 7. marraskuuta.

Miesten Kakkonen alkaa 13. kesäkuuta, ja kaikissa kolmessa lohkossa sarjasysteemi on sama kuin naisten Ykkösessä eli yhteensä kierroksia on kauden aikana 17.

– Vaihtoehtoisia malleja on laadittu useita ja niistä on keskusteltu (seurojen kanssa). Nyt on sitten päästy ratkaisuun ja näiden mukaan etenemme otteluohjelmien laatimisessa. Koronatilanne saattaa vielä aiheuttaa joitain muutoksia ohjelmiin myöhemmin ja melkein ennakoin niitä myös tulevan. Mikäli näin ei käy, niin tässä asiassa olen oikein mielelläni väärässä, Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström toteaa.

Nousut ja putoamiset sarjoista tapahtuvat normaaliin tapaan, mutta mikäli jotain sarjaa ei pystytä pelaamaan loppuun, tätä varten on Palloliiton mukaan laadittu toimintatavat.

Palloliiton hallitus käsittelee vielä tehdyt ratkaisut kokouksessaan 28. toukokuuta.